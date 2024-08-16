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Haberler > Eğitim > Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

MEB, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.

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Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.

Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
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