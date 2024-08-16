Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı
MEB, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aile birliği ve sağlık gibi mazereti bulunan öğretmenlerin, tercihleri doğrultusunda, hizmet puanına göre atamaları büyük oranda gerçekleşti.
Atama sonuçlarına "https://personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.
Açıklamada, ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin taleplerinin, eğitim kurumlarının ihtiyacı da göz önünde bulundurularak karşılanmasının sağlanacağı bildirildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Eğitim
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı