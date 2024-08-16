Öğretmenlerin mazerete bağlı atama sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı 16 Ağustos 2024 21:15 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 21:22 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri / Anadolu Ajansı

MEB, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği atama sonuçlarını açıkladı.