Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin ilk ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili, 16-20 Kasım'da uygulandı. Bugün ise milyonlarca öğrenci dersbaşı yaptı.

Öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi tamamladı.

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı: 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

17 MİLYON ÖĞRENCİ DERSBAŞI YAPTI

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerde eğitim öğretim yeniden başladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen dersbaşı yaptı.

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı: 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı: 17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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