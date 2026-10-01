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Eğitim

Özel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem

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Özel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem
Başlık ResmiÖzel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem

MEB, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini yeniden yapılandırıyor. Düzenlemeyle ulaşım, beslenme ve barınma destekleri teminat altına alınırken, özel yetenekliler için ilk kez müstakil yönetmelik hazırlanacak.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, Türkiye’de özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinin niteliğini artırmak maksadıyla kapsamlı bir yasal düzenleme hazırlanıyor.

Yaklaşık 720 bin öğrenciyi ilgilendiren düzenlemeyle özel eğitim hizmetlerinin yasal dayanağının güçlendirilmesi, ulaşım, beslenme ve barınma gibi desteklerin kanun düzeyinde teminat altına alınması hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında BİLSEM’lerde eğitim alan yaklaşık 110 bin özel yetenekli öğrencinin tanılanması ve eğitim süreçlerinin yasal çerçevesinin güçlendirilmesi öngörülüyor.

Özel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem
Başlık ResmiÖzel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem
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Öğrencilerin Anadolu liseleri ve üniversitelere girişlerinde özelliklerine uygun ve adil şartlarda yarışabilmelerine yönelik düzenlemeler de hazırlanıyor. Kanunun ardından Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği güncellenecek.

İhtiyaç duyan öğrencilere özel burs ve ödenek imkânı sağlanması, okullarda kullanılmak üzere yerli tarama kiti geliştirilmesi planlanıyor. Böylece öğrencilerin yeteneklerini Türkiye’de geliştirebilecekleri imkânların artırılması ve nitelikli insan kaynağının yurt dışına yönelmesinin azaltılması amaçlanıyor.

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Sağlık problemleri sebebiyle evde eğitim alan yaklaşık 14 bin öğrencinin eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi planlanıyor. Evinden çıkamayan veya hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitim hakkından kesintisiz yararlanabilmesi için bireysel ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirilecek.

Özel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem
Başlık ResmiÖzel yeteneklilere özel yönetmelik: 720 bin öğrenci için yeni dönem

Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yeniden yapılandırılacak. Bu okullarda özel eğitim servisleri kurulacak ve destek hizmetleri daha koordineli sunulacak.

Destek eğitim odalarının da öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre daha etkin kullanılması hedefl eniyor. Düzenlemeyle özel yetenekli öğrenciler için ilk kez müstakil bir yönetmelik hazırlanması öngörülüyor.

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