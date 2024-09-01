KYK yurt ücretleri yüzde 50 zam geldi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 1 Eylül 2024 18:00 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 18:17 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri

KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı. KKTC'de ise yurt ücreti 750 TL'den 1125 liraya yükseldi.