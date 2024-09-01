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KYK yurt ücretleri yüzde 50 zam geldi

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KYK yurt ücretleri yüzde 50 zam geldi

Eğitim Haberleri

KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı. KKTC'de ise yurt ücreti 750 TL'den 1125 liraya yükseldi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurt ücretlerine zam yapıldı.

KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam geldi. 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira yapıldı.

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YENİ TARİFE BELİRLENDİ

Ayrıca 685 lira depozito farkı alınacağı belirtildi.

15 Eylül 2024 tarihine kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kayıtlarının silineceği açıklandı.

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