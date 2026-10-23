Sultan Abdülhamid'in projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Tekirdağ Namık Kemali Lisesi 144 yılı geride bırakarak eğitim hayatına devam ediyor. Lise yetiştirdiği milletvekilleri, akademisyenler, bilim adamları, edebiyatçılar ve sağlık çalışanlarıyla dikkat çekiyor. Sultan Abdülhamid'in lider kadrolar yetiştirmek için açtırdığı idadiler arasında yer alan okul, köklü tarihiyle yaşayan bir müze gibi...

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Osmanlı Devleti'nin son asrında, özellikle Sultan II. Abdülhamid Han devrinde mülkî bürokrasiye ve idari kadrolara talebe yetiştirmek için "Mekteb-i İdadi-i Mülkî-i Şâhâne" statüsünde devlet okulları açıldı.

Ortaokul ve lise seviyesini aynı çatı altında birleştiren devlet idadileri bugün de ülkenin çeşitli şehirlerinde maarif hayatını devam ettiriyor.

Tekirdağ Namık Kemal Lisesi de bunlardan biri. 1882 yılında Rüstempaşa Külliyesi'nde "Mekteb-i İdadi Mülki Şahane" adıyla başlayan eğitim yolculuğu, 144 yıldır sürüyor.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

BAŞBAKANLAR YETİŞTİRDİ

Osmanlı'da temelleri sağlam atılan bu okul, Cumhuriyet sonrasında da kullanılmaya devam etti.

Tekirdağ'ın eğitim hayatında önemli bir yer edinen okuldan milletvekilleri, akademisyenler, bilim adamları, edebiyatçılar ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu binlerce öğrenci mezun oldu.

Türkiye'nin 17. Başbakanı Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ın da bir dönem öğretmenlik yaptığı okul, bugün 61 öğretmeni ve 891 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Köklü geçmişini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan lisede, tarihi belgelerin korunduğu dijital arşivin yanı sıra Tekirdağ Eğitim Tarihi Müzesi de bulunuyor.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Modern müzecilik anlayışıyla hazırlanan müzede, Osmanlı döneminden bugüne eğitim tarihine ışık tutan belgeler, üniformalar, karneler, kitaplar, dergiler, fotoğraflar ve çeşitli eğitim araç gereçleri sergileniyor.

Her yıl binlerce öğrencinin ziyaret ettiği müze, kentin eğitim geçmişinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

"BUGÜNE KADAR 44 BİNDEN FAZLA MEZUN VERMİŞ"

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Namık Kemal Lisesinin eğitim yolculuğunun 1882 yılında Rüstempaşa Külliyesi'nde başladığını söyledi.

Okulun "Mekteb-i İdadi Mülki Şahane" adıyla eğitim hayatına başladığını belirten Yeniyol, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu 144 yıllık yolculuk, aynı zamanda Tekirdağ'ın eğitim hafızasının hikayesidir." dedi.

Sultan Abdülhamid'in projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Yeniyol, tarihi kayıtlara göre dört yıllık eğitim veren Tekirdağ İdadisinin 1901 yılında 120 öğrencisi bulunduğunu ifade etti.

Okulun köklü geçmişinin yanı sıra yetiştirdiği isimlerle de öne çıktığını vurgulayan Yeniyol, şöyle konuştu:

"Namık Kemal Lisesinin bu tarihsel süreçte ifade edeceğimiz başka bir yönü de var. Esas zenginliği yetiştirdiği insanlarda saklı. Bugüne kadar 44 binden fazla mezun vermiş. Bu mezunlar arasında siyasette, bilimde, üniversitelerde, akademik camiada, edebiyatta ve sağlık alanlarında iz bırakan birçok isim yetişmiştir. Milletvekillerimizden akademisyenlerimize kadar bu isimleri sıralamaya kalksak oldukça uzun bir liste oluşur."

Yeniyol, okulun tarihi birikimini koruyarak gelecek nesillere aktarmasının önemine dikkati çekti.

Namık Kemal Lisesinin bugün de eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Yeniyol, "Bugün Namık Kemal Lisesi, 61 öğretmeni ve 891 öğrencisiyle geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Namık Kemal Lisesinde 1882'de başlayan hikaye, 144 yıl sonra aynı heyecanla geleceğe taşınmaktadır. Bu köklü miras, geçmişten geleceğe devredilen büyük ve önemli bir emanettir. Böyle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

OKULUN TARİHİ ARŞİVİ DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

Namık Kemal Lisesi Müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu da Tekirdağ'ın en eski liselerinden birinde görev yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Köklü bir eğitim kurumunda görev yapmanın kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Okulun yalnızca öğrencileriyle değil, mezunları ve kent sakinleriyle de güçlü bağları bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, tarihi arşivi korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla dijitalleştirme çalışması yaptıklarını belirtti.

Tekirdağ'da yaşayan nüfusun belirli bir oranının Namık Kemal Lisesi ile bir bağlantısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Geçmişleri burada. Zaman içerisinde çok eski mezunlarımız gelip bizden bazen öğrenci belgesi bazen mezuniyet belgesi istiyorlar. Onun için de bir arşivimiz var. Arşivimizi de dijital ortama almış vaziyetteyiz." dedi.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

AİLE BÜYÜKLERİNİN OKUDUĞU LİSEDE EĞİTİM GÖRÜYOR

Okulun öğrencilerinden Nisa Tuna ise aile büyüklerinin de eğitim gördüğü Namık Kemal Lisesinde okumanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Kuşaklar boyunca ailesinin eğitim hayatında yer edinen okulun öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Tuna, "Öncelikle bu okulda olmak gerçekten benim için çok değerli bir şey. Aile büyüklerimin de bu okulda okumuş olması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

Sultan Abdülhamidin projesiydi! Namık Kemal Lisesi 144 yıldır eğitim hayatını devam ettiriyor

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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