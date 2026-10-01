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Eğitim

Türk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik

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Türk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik
Başlık ResmiTürk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik

Türkiye, THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda 124 üniversiteyle dünya üçüncüsü oldu. ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi ilk 500’e girerken, toplam 13 Türk üniversitesi ilk 1.000’de yer aldı.

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|
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması’nda Türkiye, 124 üniversiteyle sıralamada yer alarak ABD ve Hindistan’ın ardından dünya üçüncüsü oldu.

Geçen yıl 109 üniversitenin yer aldığı listede bu yıl 15 üniversite daha sıralamaya girdi. Türkiye’den ODTÜ, Koç, Sabancı ve Boğaziçi üniversiteleri ilk 500’e, toplam 13 üniversite ise ilk 1.000’e girdi.

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ODTÜ ve Koç Üniversitesi 326-350 bandında yer alırken, Sabancı 376-400, Boğaziçi ise 401-450 bandında sıralandı.

Türk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik
Başlık ResmiTürk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik

YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin sıralamada 124 üniversiteyle dünya üçüncülüğüne yükselmesinin, Türk yükseköğretiminin uluslararası alandaki görünürlüğünün ve temsil gücünün ulaştığı noktayı göstermesi bakımından önemli olduğunu belirtti.

Türk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik
Başlık ResmiTürk üniversiteleri dünya liginde: Üçüncü sıraya yükseldik

Özvar “Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Türk yükseköğretiminin dünyadaki ağırlığını artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az iki devlet ve iki vakıf üniversitemizle ilk 100’de yer almak” ifadelerini kullandı.

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