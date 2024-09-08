Türkiye hibrit otoda bölgesel üs olacak! OVP ile fark atılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımının, Türkiye’nin yeni nesil elektrikli ve hibrit araçlar için bölgesel merkez olma hedefine katkı sağlayacağını belirterek “Söz konusu yatırım küresel markaların katma değerli ve elektrikli modellerinin üretimini Türkiye’ye kaydırması noktasında teşvik edici rol oynayacak” dedi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çinli BYD firmasının Türkiye’de 1 milyar dolar yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurmasına yönelik anlaşmanın yerli ve millî otomobilimiz Togg’u olumsuz etkileyeceğine yönelik iddialara cevap verdi. Bakanı Kacır, BYD’nin yatırımının Togg’u olumsuz etkilemeyeceği gibi Türkiye’nin bölgesel otomobil üssü olma hedefine katkı sağlayacağını söyledi. Kacır, şöyle konuştu: Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD firması ile imzalanan bu büyük ölçekli yatırım anlaşması, otomotiv sanayimiz ve elektrikli araç sektörü için son derece önemli bir adım olup Türkiye’nin yeni nesil elektrikli ve hibrit araçlar için bölgesel bir merkez olma potansiyelini ve rekabet gücünü artırmaktadır. Söz konusu yatırım ile yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapması sağlanarak pazar büyüklüğü, üretim, ciro, ihracat, AR-GE harcaması ve istihdam gibi sektörel göstergeler daha da güçlenecek. BYD ile yapılan yatırım anlaşması, 2030 itibarıyla ülkemizdeki elektrikli araç pazar payının yüzde 35’e çıkarılması hedefi ile de uyumludur.

TEŞVİK EDİCİ ROL OYNAYACAK

BYD’nin Türkiye’de doğrudan 4 bin, dolaylı olarak 25 bine yakın vatandaşa istihdam sağlayacağını hatırlatan Kacır, yıllık 150 bin adetlik üretimle Türkiye’nin otomobil üretimine yaklaşık yüzde 15’lik bir katkı sağlamasının beklendiğini, AB pazarına gümrüksüz satış imkanı vasıtasıyla da AB ihracatının artmasının değerlendirildiğini bildirdi. Kacır “BYD’nin Türkiye’ye yapmayı planladığı yatırımın ülkemizin küresel elektrikli araç pazarındaki rekabet gücünü artırması beklenmektedir. Firmanın sahip olduğu ileri teknolojiler ve bilgi birikiminin Türkiye’ye aktarılmasıyla yerli tedarik sanayimizin teknolojik dönüşümüne ve gelişimine katkıda bulunması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi öngörülmektedir. Teknolojik inovasyon ve bilgi transferi, yerli üreticilerin elektrikli araç üretiminde daha yenilikçi ve rekabetçi olmasını sağlayacaktır. Söz konusu yatırım, ülkemizde üretim yapan küresel markaların katma değerli ve elektrikli modellerinin üretimini Türkiye’ye kaydırması noktasında teşvik edici rol oynayacak, farklı sektörlerde yeni yatırımların önünün açılması sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’de üretim yapmakta veya yapacak olan diğer markaların elektrikli araçlara yönelik yatırımları da bakanlığımızca desteklenecektir” diye konuştu.

Togg’u da desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Kacır “Türkiye’de 2024 yılının ilk 7 ayında 41 bin 371 elektrikli araç satıldı. Bu yüzde 158 artış anlamına geliyor. Millî elektrikli otomobil markamız Togg ise 2023 yılı Mayıs ayından bu yana yaklaşık 34 bin adetlik satış rakamına ulaştı” dedi.

OTONOM KAMYON AKILLI YOLLARDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi ile donatılmış Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu’nda şehir dışı lojistik merkezleri arasında sürücüsüz lojistiğe imkân tanıyacak Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu Teknolojisine sahip otonom kamyonunu test etti. Bakan Uraloğlu, otonom araçlar için akıllı yollara ihtiyaç olduğunu belirterek “Bu kapsamda tüm ulaşım modlarında mevcut yol kapasitelerini etkin kullanarak; seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırıyoruz” dedi.

Uraloğlu, araç sayısının hızla artmasıyla birlikte oluşan trafik sıkışıklığı ve artan karbon emisyonuyla oluşan çevre bilincinin otomotiv üreticilerini yeni arayışlara ittiğini kaydederek “Bilindiği üzere, Avrupa Birliği’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi bulunmakta ve 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araç satışlarının yasaklanması planlanmaktadır. Ülkemizin de Paris Antlaşması’na taraf olması ile birlikte 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınması Politikası doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve eylemlerimiz için çalışmalar başlamıştır. Bu noktada araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için mevzuat oluşturuyoruz. Projelerimizi teknolojideki gelişme ve güncel trendleri dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda inşa ettiğimiz; İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimizi zaten ulaşımda aklın yolu dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatarak hizmete sunduk” ifadelerini kullandı.

Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilen Seviye-4 Otoyol Pilotu, şerit takibi, öndeki araca göre hızı ve mesafeyi ayarlama, yan şeritleri kontrol edip gerektiğinde şerit değiştirme ve ardından tekrar şeridine dönme, dur-kalk manevraları gibi kritik sürüş davranışlarını başarıyla gerçekleştiriyor. Ayrıca operasyonları optimize ederek, insan hatalarından kaynaklanan kazaları en aza indirmeyi ve yakıt tüketimini yüzde 10’lara varan oranda azaltmayı hedefliyor. Ford Trucks, bu fonksiyon ile ağır ticari araç sürücüsü eksikliğinden kaynaklanan lojistik tedarik sorununa da çözüm getirmeyi amaçlıyor.