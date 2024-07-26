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Türkiye pazar günü yapılacak ALES/2 sınavına odaklandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye pazar günü yapılacak ALES/2 sınavına odaklandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Eğitim Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. 157 bin 530 adayın başvurduğu sınav pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

ÖYSM’den yapılan yazılı açıklamaya göre sınav, tüm merkezlerde saat 10.15’te başlayacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesine uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

ALES/2 İÇİN 157 BİN 530 ADAY BAŞVURDU

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ALES, 81 il 92 sınav merkezinde uygulanacak. 157 bin 530 adayın başvurduğu sınav, 464 bina ve 6 bin 42 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak" dedi.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava 569 engelli adayın başvurduğunu belirten ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 450 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

Sınav sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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