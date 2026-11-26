Uluslararası öğrenciye kayıt müjdesi
YÖK, vize sorunları nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan uluslararası öğrencilere ek süre tanıdı. 30 Kasım’dan önce vize başvurusu yapan öğrenciler, 30 Aralık’a kadar lisans programlarına kayıt olabilecek.
Yükseköğretim Kurulu, vize süreçlerinden kaynaklanan problemler sebebiyle üniversitelere kayıt yaptıramayan uluslararası öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi maksadıyla yeni bir düzenlemeye gitti.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karara göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye’ye giriş amacıyla 30 Kasım 2026’dan önce vize başvurusunda bulunan uluslararası öğrenciler, 30 Aralık 2026’ya kadar üniversitelerin lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
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Düzenlemeyle vize temininde yaşanan sorunlar nedeniyle üniversitelere kayıt yaptıramayan veya kayıt tarihlerini geçirmeleri nedeniyle ikamet izni başvuruları kabul edilmeyen öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hedefleniyor.