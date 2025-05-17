Üniversite köye geldi!

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri camide, kıraathanede, tarlada, çiftlikte, ahırda köylülerle buluşuyor ve onlara yerinde eğitim veriyor.

MAHMUT ÖZAY - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, örnek bir projeye imza attı. Üniversite, Köy Üniversitesi Projesi’yle ilçelere ve köylere giderek vatandaşlara yerinde eğitim veriyor.

Projeyle köyde yaşayan insanların yalnızca üretim süreçlerinde değil aynı zamanda günlük hayatta, komşuluk ilişkilerinde, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında da kendilerini geliştirmeleri, böylece daha bilinçli, güçlü ve mutlu bireyler olarak yaşamaları hedefleniyor. Gönüllü akademisyenler ve uygulamalı öğrenim gören öğrenciler camide, kıraathanede, tarlada, çiftlikte, ahırda vatandaşla buluşuyor.

Böylece öğrenciler de derslerinin bir parçası olarak uygulamalı eğitim görüyor. Toplam 28 ay sürecek proje 31 köy ve 5 ilçe merkezinde uygulanacak. Proje kapsamında 10 Mart-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında 7 köyde toplam 12 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 637 kişi katıldı.

Proje dâhilinde toplam 6803 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da konuyla ilgili olarak “Üniversitelerimizin, toplumun bilimle olan bağını güçlendirmeyi, bilimsel düşünmeyi teşvik etmeyi ve bilimin daha erişilebilir hâle gelmesini amaçlayan bilim iletişimi faaliyetlerinin güzel örneklerini görmeye başladık” ifadesini kullandı.