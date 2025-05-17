Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Üniversite köye geldi!

Üniversite köye geldi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Üniversite köye geldi!
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri camide, kıraathanede, tarlada, çiftlikte, ahırda köylülerle buluşuyor ve onlara yerinde eğitim veriyor.

MAHMUT ÖZAY - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, örnek bir projeye imza attı. Üniversite, Köy Üniversitesi Projesi’yle ilçelere ve köylere giderek vatandaşlara yerinde eğitim veriyor.

Projeyle köyde yaşayan insanların yalnızca üretim süreçlerinde değil aynı zamanda günlük hayatta, komşuluk ilişkilerinde, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında da kendilerini geliştirmeleri, böylece daha bilinçli, güçlü ve mutlu bireyler olarak yaşamaları hedefleniyor. Gönüllü akademisyenler ve uygulamalı öğrenim gören öğrenciler camide, kıraathanede, tarlada, çiftlikte, ahırda vatandaşla buluşuyor.

Böylece öğrenciler de derslerinin bir parçası olarak uygulamalı eğitim görüyor. Toplam 28 ay sürecek proje 31 köy ve 5 ilçe merkezinde uygulanacak. Proje kapsamında 10 Mart-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında 7 köyde toplam 12 etkinlik düzenlendi ve bu etkinliklere 637 kişi katıldı.

Proje dâhilinde toplam 6803 kişiye eğitim verilmesi planlanıyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da konuyla ilgili olarak “Üniversitelerimizin, toplumun bilimle olan bağını güçlendirmeyi, bilimsel düşünmeyi teşvik etmeyi ve bilimin daha erişilebilir hâle gelmesini amaçlayan bilim iletişimi faaliyetlerinin güzel örneklerini görmeye başladık” ifadesini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türk Savunması üst seviyeye geçecek! TF-2000 ile MİLDEN resmen karara bağlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Tekin'den belediyelere arsa tepkisi: "Dava açan başkanlar var" - EğitimBakan Tekin'den belediyelere arsa tepkisiDepremin öğrencileri makarnayla yarıştı! İnşaat yarışmasından renkli görüntüler - EğitimDeprem şehrinde dikkat çeken makarnalı yarışmaLiselere yeni ders geldi! Not verilmeyecek - EğitimLiselere yeni ders geldi! Not verilmeyecekKarabük Üniversitesi: Sosyalfest’25 gençliği bilimle buluşturuyor - EğitimSosyalfest’25 gençliği bilimle buluşturuyorMEF’den türkiye’de bir ilk... Yapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecek - EğitimYapay zekâ merkezi firmalara yol gösterecekGazetemizin gündeme getirdiği zorunlu eğitim tartışması sürüyor! Öneri havuzu kuruldu, binlerce görüş yağıyor - EğitimÖneri havuzu kuruldu, binlerce görüş yağıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...