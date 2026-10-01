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Eğitim

Üniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı

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Üniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı
Başlık ResmiÜniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı

Üniversitelerde ilk ve ek yerleştirme süreci tamamlandı. 54 bin 577 kontenjan boş kalırken, özellikle vakıf ve KKTC üniversitelerindeki düşük doluluk oranları dikkat çekti.

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|
Mahmut Özay
MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretimde ilk yerleştirme ve ek yerleştirme süreci tamamlandı. Eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın araştırmasına göre, üniversitelerde toplam 54 bin 577 kontenjan boş kaldı.

İlk yerleştirmede 702 bin 729 aday üniversitelere yerleşirken, 45 bin 374 kontenjan boş kaldı. Kayıt yaptırmayan adaylar ve ek kontenjanlarla birlikte toplam 110 bin 64 kişilik ek kontenjan oluşturuldu.

Üniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı
Başlık ResmiÜniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı

Ek yerleştirmede 55 bin 487 aday bir programa yerleşti. Buna rağmen süreç sonunda 54 bin 577 kontenjan dolmadı. Lisans programlarında genel doluluk oranı ilk yerleştirmede yüzde 92,4 iken son yerleştirmede yüzde 91,5 oldu.

Üniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı
Başlık ResmiÜniversitelerde süreç tamamlandı: 54 bin 577 kontenjan boş kaldı
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Devlet üniversitelerinde doluluk yüzde 98,9 seviyesinde kalırken, vakıf üniversitelerinde yüzde 75,9, KKTC üniversitelerinde ise yüzde 61,2 olarak gerçekleşti. Ön lisans programlarında ise ilk yerleştirmede yüzde 95,7 olan genel doluluk oranı son yerleştirmede yüzde 94,1’e geriledi.

Devlet üniversitelerinde doluluk yüzde 98,6 olurken, vakıf üniversitelerinde yüzde 79,3, KKTC üniversitelerinde yüzde 69,1 seviyesinde kaldı.

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