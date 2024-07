Üniversitelerin zam yarışına YÖK ikazı! 5 maddelik uyarı yazısı gönderildi

Vakıf üniversitelerinden peş peşe zam açıklaması geliyor. Gider kalemlerinin artmasından dolayı böyle bir karar aldıklarını söyleyen üniversitelere YÖK, beş maddelik uyarı yazısı gönderdi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Vakıf üniversiteleri eğitim-öğretim ücretlerini ortalama yüzde 120 oranında artırma kararı aldı. Gelen tepkileri dindirmek isteyen bazı vakıf üniversiteleri ise ücretlerini resmî sayfalarından açıklamak yerine ailelere mesaj yoluyla haber veriyor. Veliler zamdan şikâyet ederken; vakıf üniversiteleri artan mali yük ve gider kalemlerin artmasından dolayı böyle bir karar aldıklarını belirtiyor.

Tepkilerin artmasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerini ücret konusunda uyardı. Yazıda “Vakıf yükseköğretim kurumları kazanç amacına yönelik kurulamaz” maddesi hatırlatılarak şu ikazlar sıralandı:

>>Eğitim öğretim ücretleri dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edin.

>>Ücretler tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edin.

>> İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim öğretim ücreti artış oranlarını aşmayın ancak her hâlükârda yapılacak artışlarda en çok TÜFE’deki on iki aylık ortalama oranını esas alın.

>>Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunmayın.

>>İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmî güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapmayın.

TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını “puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı. Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.

MEZUNLARIN YÜZDE 60'I BAŞKA İŞ YAPIYOR

2024-YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih öncesi adayları uyaran Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal şunları söyledi: "İşgücü piyasasının çeyrek asrını analiz eden “Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırması verileri, çoğu kişinin hayallerindeki işe kavuşamadığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların neredeyse %60’ı üniversiteden mezun olurken hayal ettiği mesleği yapmıyor.

Kariyerinin henüz başında olan adaylara şu an yaptığı işin mezun olduğu bölüm ile ilgili olup olmadığını sorduğumuzda 3 yıldan az deneyimi olan adayların neredeyse yarısı işinin direkt mezun olduğu bölümle ilişkili olmadığını belirtti. Biz, kariyerin ilk adımı olarak nitelendirdiğimiz bu önemli süreçte gençlerin mesleklerini ve üniversitelerini seçerken daha iyi tercihler yapabilmelerini sağlamak istiyoruz. Bunun için akıllarına gelebilecek birçok sorunun cevabını tek bir kaynakta, Üniversite Rehberi’nde topladık."