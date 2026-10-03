YÖK üniversitelere yazı gönderdi! Müfredata yeni ders geliyor

YÖK, üniversitelerde öğrencilerin aile ve sosyal yaşamlarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin artırılmasını istedi. Çalışmalar kapsamında yeni bir dersin üniversite müfredatına eklenmesi de gündemde.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla üniversitelere yazı gönderdi.

YÖK'ün açıklamasına göre çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında yürütülecek. Üniversiteler ile Bakanlığın il müdürlükleri arasında işbirliği yapılarak eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM VERİLECEK

Çalışmalar kapsamında evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" çerçevesinde eğitimler verilmesi öngörülüyor.

Üniversitelerde "Aile Eğitim Programı" kapsamında da eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat alanlarında toplam 28 modülden oluşan eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

ANNE VE BABALARA DA EĞİTİM

"Modüler Aile Eğitim Programı" kapsamında anne ve babalara yönelik, en fazla 30 kişilik gruplarla 9 ila 12 hafta süren kapalı grup eğitimleri gerçekleştirilebilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik açık grup eğitimlerinde ise aile yaşamı, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişim alanlarındaki bilgi ve becerilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet, program ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları için üniversitelerde tanıtım ve farkındalık çalışmaları da yapılacak.

ÜNİVERSİTELERE İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin temel bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerin Bakanlıkla işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesi istendi.

MÜFREDATA YENİ DERS GELİYOR

"Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir ders oluşturulması da planlanıyor.

"Gençler İçin Yaşam Becerileri" temasıyla hazırlanması planlanan zorunlu veya seçmeli dersin müfredata eklenmesi halinde öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Dersin uygun görülmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği içerisinde ortak çalışma yürütülebilecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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