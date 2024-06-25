YÖK'ten yeni düzenleme! Sınavsız üniversitede yaş şartı

Yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları “ikinci üniversite” olarak kayıt yaptırabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin rektörlüklerine “sınavsız ikinci üniversite” konulu gönderilen yazıda “2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite olarak yapılacak kayıt işlemleriyle ilgili yeni karar paylaşıldı.

SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE NEDİR?

Bir üniversiteden mezun olmuş ya da halihazırda üniversite öğrencisi olanların herhangi bir sınava girmeden belirli okulların belirli programlarına kayıtsız şartsız başvuru yapıp öğrenim görebileceği açıköğretim sistemidir.