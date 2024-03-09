1 adet baklavanın fiyatı akıllara durgunluk verdi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Mart 2024 16:11 - Güncelleme: 9 Mart 2024 16:15 - Güncelleme:

Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Son dönemde enflasyondaki artış devam ederken, özellikle gıda fiyatlarının geldiği nokta vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında geliyor. Bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi. 1 adet soğuk baklavanın 150 TL'den satılması akıllara durgunluk verdi.