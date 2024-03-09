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1 adet baklavanın fiyatı akıllara durgunluk verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 adet baklavanın fiyatı akıllara durgunluk verdi
Enflasyon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde enflasyondaki artış devam ederken, özellikle gıda fiyatlarının geldiği nokta vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında geliyor. Bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi. 1 adet soğuk baklavanın 150 TL'den satılması akıllara durgunluk verdi. 

Son dönemde gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Enflasyondaki yükseliş vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında geliyor.

1 ADET BAKLAVANIN FİYATI

Hayat pahalılığı milyonların hayatını zorlaştırırken, bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi. 1 adet baklavanın satış fiyatı akıllara durgunluk verdi. 

TANESİ 150 TL 

Söz konusu durum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 1 adet baklavanın 150 TL'den satıldığını görenler duruma isyan etti.

 

1 adet baklavanın fiyatı akıllara durgunluk verdi - 1. Resim

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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