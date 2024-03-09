1 adet baklavanın fiyatı akıllara durgunluk verdi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Son dönemde enflasyondaki artış devam ederken, özellikle gıda fiyatlarının geldiği nokta vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında geliyor. Bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi. 1 adet soğuk baklavanın 150 TL'den satılması akıllara durgunluk verdi.
Son dönemde gıdadan akaryakıta birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Enflasyondaki yükseliş vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında geliyor.
1 ADET BAKLAVANIN FİYATI
Hayat pahalılığı milyonların hayatını zorlaştırırken, bunun son örneği ise bir tatlıcıdan geldi. 1 adet baklavanın satış fiyatı akıllara durgunluk verdi.
TANESİ 150 TL
Söz konusu durum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 1 adet baklavanın 150 TL'den satıldığını görenler duruma isyan etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi