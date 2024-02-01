1 ayda 1 yıllık mevduat kadar kazandırdılar! İşte borsanın en çok yükselen hisseleri 

Borsa ocak ayında %13,75 yükselmesine rağmen bazı hisseler performanslarıyla göz doldurdu. BİST100 endeksine dahil Emlak Konut GYO, Tatlıpınar Enerji ve Akfen Yenilenebilir Enerji şirketlerinin hisseleri ocak ayında yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı. Böylece söz konusu 3 hisse, bankaların yıllık mevduat oranına uyguladığı faiz getirisini de 1 ayda yakalamış oldu.

Türkiye Gazetesi / Ömer Faruk Bingöl - 2024 yılının ilk ayı geride kalırken yatırım araçlarının da ocak performansı ortaya çıktı. Getiride yüzde 13,75 ile lider olan borsada bazı hisse senetleri daha yüksek performans göstererek yatırımcısının yüzünü güldürdü.

EMLAK KONUT GYO ÖNE ÇIKTI

Geçen ay BİST100 endeksine dahil şirketler arasında Emlak Konut GYO, yüzde 46,08 getiri ile en çok kazandıran hisse oldu. Aralık ayını 6,88 seviyesinden tamamlayan EKGYO hissesi ocak ayında 10,05’ten kapandı.

Emlak Konut tarafından KAP’a gönderilen son açıklamalarda 2024 yılında 52 milyar TL’lik satış hasılatına ulaşılmasının beklendiği, bunun karşılığında da 5,8 milyar TL net kâra ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi. Şirket geçen yıl ise 5 bin 717 adet bağımsız bölüm satışının 53,2 milyar TL bedelle gerçekleştiğini duyurdu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Geçen yılki halka arzlar arasında yer alan Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. hissesi, ocak ayında yüzde 42,24 getiri ile (BİST100 hisseleri arasında) yükselişte ikinci sırada yer aldı. Aralık ayını 30,78’den tamamlayan TATEN, 31 Ocak’ta 43,78 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. hissesi de ocak ayında 14,35 TL’den 20,40 TL seviyesine yükselerek yüzde 42,16’lık değer artışı yaşadı ve üçüncü sırada kendine yer buldu.

SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri, Türk Telekom, YEO Teknoloji, Kocaer Çelik Sanayi, Vestel, TAV Havalimanları Holding ve İz Enerji de yüzde 38-28 arası değişen getiri oranları ile BİST100’de en çok kazandıran ilk 10 hisse arasında yerini aldı.

EN ÇOK GERİLEYEN HİSSELER

Endekste yaşanan pozitif havaya katılamayan hisse senetleri de oldu. QUA Granite yüzde 29,79, HEKTAŞ yüzde 11,34, AKSA Akrilik yüzde 9,56 ve Gübre Fabrikaları yüzde 5,33 değer kaybı ile, ocak ayında gerileyen BİST100 hisseleri oldular. BİST100’de yer alan 100 hissenin yaklaşık yarısı da endeksin performansının altında kaldı. Böylece borsa ocak ayında tam anlamıyla genele yayılmayan bir yükseliş ancak hisse ve sektör bazlı ayrışmaların yaşandığı bir görünüm ortaya çıktı.

BİLANÇOLAR BAŞLADI

Borsada 4. Çeyrek ve dolayısıyla yıllık bilanço sezonu da başladı. Dün bilanço açıklayan şirketler arasında yer alan İş Finansal Kiralama, yıllık bazda %113,7 artışla 1 milyar 767 milyon TL net kâr açıkladı. KatılımEvim de %549,4 artışla 750,2 milyon TL net kâr rakamına ulaştı. Bugün Akbank’ın bilançosu bekleniyor.

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