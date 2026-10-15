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1 dönümden 10 ton verim! Bu yıl 500 bin ton ürün bekleniyor

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Kahramanmaraş'ta şeker pancarında hasat dönemi başladı. Bu yıl verimden memnun olan üreticiler dönümden 10 ton ürün aldıklarını söyledi. Kentte bu yıl 500 bin ton şeker pancarı üretilmesi bekleniyor.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı hasadına başlandı. İğde Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde üreticiler tarafından sökülen şeker pancarları, traktörlere yüklenerek fabrikalara gönderiliyor. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, il genelinde 61 bin 617 dekar alanda şeker pancarı üretimi yapılıyor. Kentteki toplam şeker pancarı üretimi ise 473 bin 131 ton olarak kayıtlara geçti. Bu yıl rekoltenin 500 bin tona yakın olması bekleniyor.

1 dönümden 10 ton verim! Bu yıl 500 bin ton ürün bekleniyor
Başlık Resmi1 dönümden 10 ton verim! Bu yıl 500 bin ton ürün bekleniyor

1 DÖNÜMDEN 10 TON VERİM

Üretici Ahmet Duran Hallaç, "Pancar hasadı yapıyoruz. Nisan ayında ekimini yapmıştık. Bu ürünlerimiz fabrikalara gidiyor ve orada işlenecek. Dönümüne yaklaşık 10 ton veriyor. Bu hasat dönemi bölgemizde 2 ay sürer. Bereketli olsun" dedi.

1 dönümden 10 ton verim! Bu yıl 500 bin ton ürün bekleniyor
Başlık Resmi1 dönümden 10 ton verim! Bu yıl 500 bin ton ürün bekleniyor

"BU TIL VERİM ÇOK GÜZEL"

Tarım işçisi Nesime Avcı da, "Biz Osmaniye'den geliyoruz çalışmaya. Bu ürünün çapasını yaparız, sökeriz ve römorka atarız. Pancarlarda bu yıl verim çok güzel" diye konuştu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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