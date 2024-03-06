1 haftada en yüksek getiri altında! Gramda zirve yolculuğuna devam 

Altında son dakika! Dün 2180 TL ile zirve yapan gram altın, 6 Mart işlemlerine serbest piyasada 2168 TL’den başlıyor. Son bir haftada yüzde 6,75 yükselen gram altın; bu getiri ile şubat ayı enflasyonuna, borsaya, dolara ve TL mevduat faizine fark attı. Analistler “Bugün FED Başkanı Powell’ın konuşmaları ve cuma günü ABD tarım dışı istihdam rakamları takip edilecek. Ons altında 2142 dolar zirvesinin ardından gerileme yaşansa da dolardaki güçlü görünüm, gramda düşüşleri sınırlıyor. Seçim belirsizliği ve enflasyondan korunma eğilimi, altında fiziki talebi canlı tutuyor. 2150 TL ilk destek olarak izlenmeli” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son bir haftaya damga vuran yatırım aracı altın oldu. Serbest piyasa fiyatlarında göre yıla 1955 TL’den başlayan ve 2024’ün ilk iki ayında gösterdiği zayıf performansla yatırımcılarını üzen altının dönüşü de muhteşem oldu. 27 Şubat işlemlerinde 2033 TL’den kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, 5 Mart işlemlerinde 2180 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Böylece sadece 1 hafta gibi kısa sürede gram altın, yaklaşık olarak yüzde 6,75 getiri sağladı. Şubat ayı enflasyonunun da üzerinde gerçekleşen bu getiri, aynı zamanda borsanın da yüzde 6 gerilediği bir dönemde gerçekleşti.

6 MART ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6 Mart işlemlerine 2168 TL’den başlangıç yapıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2317 TL’den fiyatlanırken; sabah saatlerinde çeyrek altın 3 bin 806 TL, yarım altın 7 bin 704 TL ve tam altın 15 bin 363 TL’den satılıyor. Ons altında dünkü işlemlerde 2142 dolar ile zirve seviye görüldü. Bugüne ons altın, 2126 dolara yakın başlangıç yapıyor.

ALTINDA BU VERİLERE DİKKAT

Ons altın fiyatlarını kısa vadede ilgilendiren en önemli verilerden birisi, cuma günü ABD’de açıklanacak “tarım dışı istihdam” rakamları olacak. İstihdamda 190 bin kişilik artış bekleniyor. Rakamların bu beklenti üzerinde gerçekleşmesi halinde ons altında geri çekilme yaşanabilir. Ocak ayında da istihdam artışı 185 bin beklenirken; 353 bin gerçekleşme ile beklentilerin çok üzerinde izlenmişti. Bugün yine ABD’den gelecek ADP Özel Sektör İstihdam verisi öncü işaretler verebilecek. Aynı zamanda akşam saatlerinde FED Başkanı Powell’ın konuşmaları takip edilecek.

İSTİHDAM VERİSİ SÜRPRİZ YAPAR MI?

ABD’de istihdam piyasasına bakıldığında, iş gücünde beklenenden daha iyi bir tablo olduğunu aktaran Prof. Dr. Erhan Arslanoğlu, “Beklenti üzerinde bir tarım dışı istihdam rakamı gelebilir ve veri FED’in sıkı para politikası duruşunu devam ettireceği bir tabloya işaret edebilir. ABD’de ekonomik büyüme trendine ilişkin daha net soğuma sinyalleri gelmeden, FED’in gevşeme adımları da sınırlı olabilir. Burada şu olabilir; ABD’de enflasyon yüzde 3’ün altına yerleşirse, FED de artık faiz oranında 5,50’de direnmez, 4,50 seviyelerine doğru bir indirim sürecini başlatabilir” diye konuştu.

ENFLASYON GERİLEYECEK, FAKAT!..

Türkiye’de enflasyonist baskıların sürmesi de altına talebin artmasında etkili oluyor. Bu kapsamda enflasyonla mücadelede için hazirandan bu yana sıkı para politikası uygulanıyor. Ekonomistler “Bu politikanın devamlılığına yönelik çabalar doğru. Dengelenme yolunda ilerliyoruz. Ancak Türkiye’de enflasyon da hayat pahalılığı da yüksek. Enflasyon teknik bir sebeple yani baz etkisiyle düşecek. Ama önemli olan şu; enflasyonist eğilimler özellikle davranışlardan kaynaklanıyor. Ve bu davranışlar değişiyor mu, buna bakacağız” görüşünü dile getiriyor.

FİYATLAMA DAVRANIŞLARI DEĞİŞMELİ

Enflasyonda “kalıcı düşüş” beklentilerini güçlendirmenin önemini dile getiren ekonomistler, “Fiyatlama davranışlarını da bu yönde değiştirmek gerekiyor. İç talebi zayıflatmak ve büyümeyi dış satımla ikame etmek şeklinde ilerlemeliyiz. İç talebi zayıflatmak da daha sıkı para politikasını ve daha kararlı, net mesajları gerektiriyor. Böylece tasarruf sahiplerinin de Türk lirasında kalması daha fazla teşvik edilebilir ve altın talebi de ithalatı da bir noktada dengelenebilir” şeklinde konuşuyor.