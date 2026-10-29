Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin 2027’de genişletilmesi planlanıyor. Düşük ve orta gelirli gençlere öncelik verilmesi hedeflenirken, faizsiz kredi desteğinden bugüne kadar 102 bin 327 çift yararlandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’nin kapsamının 2027’de genişletilmesi ve öncelikle düşük ve orta gelir grubundaki gençlerin projeden yararlanmasını destekleyecek iyileştirmeler yapılması planlanıyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre, ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin içeriği de kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak.

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Ayrıca boşanmaların altında yatan temel sorunlara ilişkin araştırmalar yapılarak ailelerin desteklenmesine yönelik hizmetler geliştirilecek.

102 bin çifte faizsiz kredi verildi: Evlenecek gençlere desteğin kapsamı genişletilecek

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ağustos 2026 itibarıyla 102 bin 327 yeni evlenecek çifte faizsiz kredi verildi.

Ocak itibarıyla proje kapsamında sunulan kredi desteği, eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin liraya, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda ise 200 bin liraya yükseltildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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