13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Aralarında kanser ilaçları da var 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat Işıkhan, aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesinde güncelleme olduğunu paylaştı. Buna göre 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırdık 13 ilacı daha geri ödeme listemize aldık. Yapılan düzenleme ile 11 adedi imal, 2 adedi ithal toplamda 13 ilacı geri ödeme listesine ekledik."

İLAÇLARIN LİSTESİ

2 adet kanser ilacı

1 adet acil antihipertansif

2 adet antibiyotik

2 adet romatolojik hastalık ilacı

1 adet antiromatizmal

1 adet psikiyatri ilacı

1 adet astım ilacı

1 adet KOAH ilacı 1 adet antibakteriyel

1 adet antiviral