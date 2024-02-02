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    • 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Aralarında kanser ilaçları da var 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Aralarında kanser ilaçları da var 
    Sgk, İlaç, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat Işıkhan, aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 13 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesinde güncelleme olduğunu paylaştı. Buna göre 13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. 

    Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama şöyle: 

    "Vatandaşımızın ilaca erişimini kolaylaştırdık 13 ilacı daha geri ödeme listemize aldık. Yapılan düzenleme ile 11 adedi imal, 2 adedi ithal toplamda 13 ilacı geri ödeme listesine ekledik."

    İLAÇLARIN LİSTESİ 

    2 adet kanser ilacı
    1 adet acil antihipertansif
    2 adet antibiyotik
    2 adet romatolojik hastalık ilacı
    1 adet antiromatizmal
    1 adet psikiyatri ilacı
    1 adet astım ilacı
    1 adet KOAH ilacı 1 adet antibakteriyel
    1 adet antiviral

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sgkİlaç
    Haberler > Ekonomi > 13 ilaç daha geri ödeme listesinde! Aralarında kanser ilaçları da var 
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