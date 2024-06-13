15 milyar $’lık pazar denetimsiz... Satıcıya lisans arsaya künye mecburi olsun

Türkiye’de arsa alım satım pazarı 15 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, sektör temsilcileri muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için satıcılara ‘lisans’ arsalara ise ‘künye’ talep ediyor. ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, geçen yıl gerçekleştirilen 1,5 milyon adetlik arsa-arazi satışının büyük bölümünün kişiden kişiye olduğunu, bu işi lisanslı şirketlerin yapması ve devletin arsaların imar durumuyla ilgili künye geliştirmesi gerektiğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ—Pandemiyle başlayan, 6 Şubat depremleriyle artarak süren vatandaşların arsa talebi bu alanda istismarları da beraberinde getirirken, kurumsal firmalar tüketicinin korunması için satıcılara ‘lisans’, arsalara ise ‘künye’ şartı önerisinde bulunuyor. Geçen yıl 15 milyar dolar hacminde 1,5 milyon adet arsa ve arazi satışı yapıldığını anlatan ArsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bu satışlarda kurumsal firmaların payının oldukça düşük olduğunu, kişiden kişiye satışların işin büyük kısmını oluşturduğunu söyledi. Tüketicinin korunması ve sektörün sağlıklı büyümesi için arsa satışı yapan firmalara lisans şartı gelmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk,

“Sermaye, yeterli bilgiye sahip kadro şartları aranmalı. Eğer bu yapılır ve güven gelirse arsa piyasası 5 yılda 5 kat büyür. Bir diğer önerimiz de künye sistemi. Alım satımda görülecek künyede konut imarlı mı, tarla mı, altyapısı ne zaman gelecek gibi tüm bilgiler bulunmalı. Biz şirket olarak yapıyoruz ama bunun tüm sektöre yayılması gerek. Bu konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına da ilettik” dedi. Hedeflerinin 15 milyar dolarlık pastadan 500 milyon dolar pay almak olduğunu anlatan Bülent Öztürk, müşterilerinin yüzde 70’inin kadınlardan oluştuğunu belirtti.

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PİYASAYA GÖRE %40 UCUZ

Son birkaç yıldır gayrimenkul piyasasındaki fiyat artış trendi nedeniyle ev sahibi olmanın her sene daha da zor hâle geldiğini belirten Öztürk, uyguladıkları önce arsa sonra ev modeliyle konutların piyasa şartlarına göre yüzde 40 daha ucuz olduğunu ifade etti. Öztürk, “Sunduğumuz ilk çözüm, bireysel arsaya kendi konutunu yapma modeli... Bu çözümde tüketiciye ruhsat alım ve istenirse yüklenici desteği verdiğimiz sosyal alanlarla donatılmış, altyapısı hazırlanmış arsalar sunuyoruz. Bir diğer çözümümüz iki aşamalı konut modeli. Bu modelde önce arsasını alıp daha sonra üzerine evini inşa ettirdiği, müteahhidi bizim tarafımızdan belirlenmiş sosyal alanlarla donatılmış arsalar sağlıyoruz. Son olarak ise ArsaVev modelini sunuyoruz. Burada ArsaVev’den imarlı arsa satın alıyorsunuz, anlaşmalı müteahhidimiz de kat karşılığı modeli ile inşaatı gerçekleştirerek sizi ev sahibi yapıyor” diye konuştu.

5 AYDA 2 MİLYAR TL’LİK SATIŞ

Yalova’da 575 bin TL’ye önce arsa, sonra ev fırsatı sunduklarını, Foça’da ise 699 bin TL peşinatla tapusu hemen teslim bir villa sahibi olma imkânı tanıdıklarını, Kuşadası’nda da 990 bin TL peşinata ev sahibi yaptıklarını aktaran Öztürk, ekibiyle birlikte bugüne kadar 442 bin kişiyle bire bir görüşme yaptıklarını, yaklaşık 14 bin kişiye 750 futbol sahası büyüklüğünde toplam 5 milyon 355 bin metrekare arsa satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Son 3 yılda 6,7 milyar TL ciroya ulaştıklarının altını çizen Öztürk, şöyle konuştu: Hedeflerimize uygun büyüklükte arsa stokuyla başladığımız 2024 yılının ilk 5 ayında, ayda 2 milyar TL’nin üzerinde arsa satışı yaptık. Tamamı imarlı olmak kaydıyla farklı konumlarda 8 projemiz var; 5 yeni projeyi de yakında açıklayacağız. Böylelikle 2024’ü 6 milyar TL ciro ile bitirmeyi planlıyoruz.