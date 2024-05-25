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İki adımda ev sahibi yapacak! ‘Babacan Arsadan’ satışa Tuzla'dan başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İki adımda ev sahibi yapacak! ‘Babacan Arsadan’ satışa Tuzla&#039;dan başladı
Babacan Holding, Konut Satışı, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Babacan Holding iki aşamalı konut satış modelini kamuoyuna duyurdu. ‘Babacan Arsadan’ projesiyle 990 bin TL'den başlayan fiyatlarla 10 bin kişi ev sahibi olacak.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Babacan Holding, ‘Babacan Arsadan’ markasıyla iki aşamalı konut satış modelini hayata geçirdi.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan “Konut fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arsa. Biz ilk adımda bu alana odaklandık. Kendi mülkiyetimizdeki arsaları piyasanın çok altında fiyatla tüketiciye sunuyoruz. Önce projeden arsa payı satışı yapıyoruz. Vatandaş bunu yaklaşık iki yıl uygun şartlarda ödüyor. İki yılın ardından inşaat aşamasına geçiyoruz. Günün inşaat maliyetlerine göre, ama yine uygun şartlarda ödeme planı sunuyoruz” dedi. ‘Babacan Arsadan’ ile konut fiyatlarını yüzde 30-35 aşağıya çekeceklerini anlatan Babacan, ilk projenin Tuzla’da yer alacağını, sonrasında Başakşehir, Arnavutköy ve Silivri’de erişilebilir fiyatlı konut üreteceklerini söyledi. Babacan “5 yılda sadece kendi arsalarımızla 10 bin kişiyi ev sahibi yapacağız” diye konuştu. 

İki adımda ev sahibi yapacak! ‘Babacan Arsadan’ satışa Tuzla'dan başladı - 1. Resim

990 BİN TL'DEN BAŞLIYOR 

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan da “Tuzla projemizde 1+1 arsa payımız 990 bin TL’den başlıyor. Yüzde 30 peşinat ödeyenler, 24 ay taksitli ödeme imkânlarıyla alım yapabilecek. Aylık taksitler 29 bin TL’den başlayacak. Ön talep döneminde 300 yatırımcı hedefliyoruz ve bu fiyatlar 15 Haziran tarihine kadar geçerli. Tüketiciler günde 800-1.000 adet form dolduruyor” ifadelerini kullandı.

İki adımda ev sahibi yapacak! ‘Babacan Arsadan’ satışa Tuzla'dan başladı - 2. Resim

Babacan Holding yatırım değeri 3 milyar TL olan 3 projeye devam ediyor. İbrahim Babacan “Gaziosmanpaşa, Halkalı ve Beşiktaş projelerine de hazırlanıyoruz” dedi. Babacan Yapı’nın GYO şirketine dönüşeceğini söyleyen İbrahim Babacan, hedeflerinin 2025’in ilk çeyreği halka açılmak olduğunu kaydetti.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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