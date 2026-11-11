2 bankanın tüm hisseleri devredildi! 3 kamu bankasının birleşmesinde kritik gelişme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haziran ayında duyurduğu kamu katılım bankalarını birleştirme planında ilk önemli aşama tamamlandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF), Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm hisselerini devraldı. Gözler şimdi Vakıf Katılım'ın da dahil olacağı birleşme sürecinin sonraki adımlarına çevrildi.

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Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu sermayeli katılım bankalarının tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı. TVF'nin yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın paylarının tamamını devraldı.

TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

TVF'nin internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, TVF 7 Ekim 2026 tarihli açıklamasında duyurulan pay devir sözleşmeleri kapsamında, ilgili yasal ve düzenleyici süreçlerin ardından kapanış işlemleri tamamlandı. Bu adımla, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının tek çatı altında toplanması yönünde başlatılan işlemlerde önemli bir süreç tamamlandı.

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BİRLEŞMENİN AMACI

Bu birleşmeyle birlikte katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması, finansal piyasalar içindeki paylarının büyütülmesi hedefleniyor.

Türkiye Varlık Fonu, yatırım stratejisi doğrultusunda finansal piyasaların derinleşmesine ve katılım finans ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAZİRANDA DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran 2026'da İstanbul'da düzenlenen 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada kamu katılım bankalarının birleştirilmesine yönelik planı ilk kez açık şekilde duyurmuştu.

Erdoğan, Emlak Katılım'ın halka arzını hedeflediklerini belirterek, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirileceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bir diğer hamlemiz, Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım'ın birleştirilmesi olacaktır. Bu üç katılım bankamızın güçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak, inşallah sektör farklı bir ivme kazanacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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