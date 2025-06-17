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2 bin 760 lira arttı! Ton fiyatı 13 bin 500 lirayı aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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2 bin 760 lira arttı! Ton fiyatı 13 bin 500 lirayı aştı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında makarnalık buğdayın tonu TMO'nun alım fiyatı olan 13 bin 500 liranın üzerine çıktı. Böylece makarnalık buğdayın tonu 2 bin 760 lira arttı. 

Tarım ürünlerinin işlem gördüğü ELÜS piyasasında işlem hacminde öne çıkan arpa, buğday ve mısır için haftalık fiyat gelişimi açıklandı.
10-13 Haziran haftasında ekmeklik buğdayın tonu 11 bin 750 liradan açıldı ve haftalık işlem ortalaması 12 bin 180 lira olarak gerçekleşti. Bu ürünün önceki hafta ortalaması 12 bin 160 lira olmuştu.

TONU 2 BİN 760 LİRA ARTTI 

Makarnalık buğdayın tonu ise 2-5 Haziran haftasında 10 bin 800 lira olan işlem ortalaması 10-13 Haziran haftasında 2 bin 760 lira artışla 13 bin 560 liraya çıktı.

ARPANIN TONU 580 LİRA ARTTI 

Arpanın tonu 580 lira artarak 10 bin 580 liraya, mısır ise 320 lira yükselişle 11 bin 550 liraya ulaştı. Buna göre, makarnalık buğdayın tonu TMO'nun tavsiye niteliğindeki alım fiyatı olan 13 bin 500 liranın üzerine çıktı.

TMO ALIM FİYATLARI 

Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) alım fiyatları, makarnalık buğdayda 13 bin 500 lira, ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada ise 11 bin lira olarak açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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