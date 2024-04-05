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Haberler > Ekonomi > 200 TL ve 50 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalar

200 TL ve 50 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
200 TL ve 50 TL&#039;lik yeni banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı belirtildi.

KİMİN İMZASI OLACAK?

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği bildirilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı ifade edildi.

TEK DEĞİŞİKLİK İMZALAR

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir" denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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