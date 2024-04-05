200 TL ve 50 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Nisan 2024 11:16 - Güncelleme: 5 Nisan 2024 14:37 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle verildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır" denildi.