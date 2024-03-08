2024 taşıt kredisi faiz oranları! 300 bin TL çeken 36 ay vadede aylık 16 bin lira ödüyor

Taşıt piyasasında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Şubatta 0 km satışlar yüzde 30 artışla 106 bin adede dayandı. İkinci el fiyatlarında da yüzde 5 civarında yükselişler gözlemleniyor. Peki taşıt kredileri ne durumda? “100 bin TL araç kredisi”, “300 bin TL - 48 ay taşıt kredisi” gibi sorgulamalar artıyor. Taşıt kredisi arayışına yönelenler? 36 ay vadede çekilen bir kredinin faiz yükü yüzde 100’e yaklaşıyor! İşte son taşıt kredisi faiz oranları, araç kredisi aylık taksitler ve otomobil kredisi toplam geri ödeme miktarları…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Ekonomide yeniden dengelenme devam ederken, yaklaşan yerel seçimler öncesinde sadece para piyasalarında değil reel ekonomide de hareketlilik yaşanıyor. Bu anlamda sıfır km ve ikinci el araç piyasasında da dikkat çeken gelişmeler gözlemleniyor. Pandemi sonrası dönemde tedarik sıkıntıları ve yükselen döviz kurları sebebiyle Türkiye’de araç fiyatlarında ciddi artışlar yaşanmış ve araç bulunurluğu oldukça zorlaşmıştı. Ancak yaklaşık son 3 çeyreklik dönemde tablo normale döndü. Hem sıfır km hem de ikinci el piyasasında hareketlilik artmaya başladı.

SATIŞLARDA REKOR GELİYOR

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan son veriler, araç satışlarındaki hareketliliği de göstermesi bakımından önemli sinyaller verdi. Buna göre şubat ayında Türkiye’de iç satışlar 105 bin 990 olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari satışlarını kapsayan bu rakam, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30,60 artışa ve şubat rekoruna da işaret ediyor.

‘İKİNCİ EL’DE DE HAREKETLİLİK ARTIYOR

Öte yandan bütçesi sınırlı olan vatandaşlar da ikinci el oto pazarlarını doldurmaya başladı. Yaklaşan bahar, bayram ve tatil dönemi öncesinde pazarda kalabalıklar artarken; ikinci el piyasasında da yüzde 5 civarında artışların yaşandığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, “Altın ve dolardaki yükselişi fırsat bilerek satıp, araç alımına gelenler var. KKM’den çıkanların da bir kısmının araç aldığını gözlemliyoruz. Ancak genellikle ihtiyaç için alımlar söz konusu. Çünkü otomobilde artık ciddi fiyat artışı beklentisi yok” diyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE SON DAKİKA FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar bir yandan taşıt kredisi faiz oranlarını da sorguluyor. TCMB tarafından uygulanan sıkı para politikası taşıt kredisi oranlarında da kendini gösteriyor. 8 Mart 2024 itibarıyla en düşük araç kredisi veya finansmanı oranı; 1-36 ay vade için yüzde 3,24 oranıyla Vakıf Katılım tarafından sağlanıyor.

100 BİN TL ARAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME

Bir tüketici %3,24 oranıyla 100 bin TL tutarında taşıt finansmanı sağladığında;

-12 ay vadede aylık taksit 10 bin 786 TL ve toplam geri ödeme 129 bin 940 TL

-24 ay vadede aylık taksit 6 bin 701 TL ve toplam geri ödeme 161 bin 343 TL

-36 ay vadede aylık taksit 5 bin 445 TL ve toplam geri ödeme 196 bin 519 TL

-48 ay vadede (oran %3,34’e çıkıyor) aylık taksit 4 bin 991 TL ve toplam geri ödeme de 240 bin TL olarak gerçekleşiyor.

300 BİN TL ARAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME

Yine %3,24 oranıyla 300 bin TL tutarında finansman temin edildiğinde ise;

-12 ay vadede aylık taksit 32 bin 360 TL ve toplam geri ödeme 389 bin 821 TL

-24 ay vadede aylık taksit 20 bin 185 TL ve toplam geri ödeme 485 bin 938 TL

-36 ay vadede aylık taksit 16 bin 335 TL ve toplam geri ödeme 589 bin 558 TL olarak gerçekleşiyor.

48 AY VADEYE 280 BİN TL SINIRI

Vatandaşların sıklıkla arama yaptığı 48 ay vadeli taşıt kredileri için ise maksimum tutar, 280 bin TL ile sınırlandırılmış durumda… Buna göre aynı oranla bu miktarda bir kredinin aylık taksiti 15 bin 246 TL ve toplam geri ödeme de 550 bin 254 TL olarak gerçekleşiyor.