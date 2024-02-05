2024'ün ilk enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE ocakta yüzde 6,70 arttı, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'ün ilk enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ocakta yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda 64,86 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu

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