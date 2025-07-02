2025'in ilk hasadı başladı! 70 bin ton ürün alınacak

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 2025 yılı buğday hasadı başladı. 120-130 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirilen ilçede 70 bin ton rekolte bekleniyor.

Vezirköprü’de çiftçiler, biçerdöverlerle buğday hasadına başladı. Hasat çalışmalarının yoğun tempoda sürdüğü ilçede, verimin bölgelere göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) adına buğday alımlarının ilçedeki şirket aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

"70 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ"

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçe genelinde bu yıl yaklaşık 120-130 bin dekar alanda buğday ekimi gerçekleştirildiğini belirterek, "2025 yılı için ilçe genelinde yaklaşık 70 bin ton buğday rekoltesi bekliyoruz" dedi.

Hasadın Temmuz ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.