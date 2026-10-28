25 ülkeden 60 sporcunun mücadele ettiği DenizBank 26. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nda final heyecanı 31 Ekim ve 1 Kasım’da yaşanacak. Turnuvaya 768 sporcunun başvurması, organizasyon tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye’nin en eski uluslararası kapalı kort kadınlar tenis turnuvası olan ve 40 bin dolar ödül havuzuyla bu yıl W50 kategorisinde gerçekleştirilen DenizBank 26. Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nın final karşılaşmaları, 31 Ekim ve 1 Kasım’da oynanacak.

İlk defa 2000’de açık havada düzenlenen turnuva, 2003’ten itibaren kapalı kortlarda ve Cumhuriyet Bayramı haftasında gerçekleştiriliyor. TED Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvanın tanıtım toplantısı; Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü II. Başkanı Bekir Emre, DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy ve millî tenisçi Berfu Cengiz’in katılımıyla gerçekleştirildi.

25 ülkeden gelen kızlar 40 bin dolar için raket sallıyor

Bu yılki turnuvaya 768 sporcunun başvurduğunu anlatan Bekir Emre, bu durumu ‘turnuva tarihinde görülmemiş bir şey’ olarak tanımladı.

Nihat Ulusoy da 25 Ekim’de başlayan turnuvada dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların mücadele ettiğini belirterek, “Genellikle Rus ve Slovak oyuncular var. Japonya ve Çin’den de oyuncular geliyor. 25 ülkeden 60 sporcu katılıyor. Türkiye’den 14 sporcu mücadele ediyor” dedi.

Ayşenur Hıçkıran ise “Cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri, kadınların eğitimden çalışma hayatına, bilimden sanata ve spora kadar hayatın her alanında var olabilmelerinin önünü açması. Bu değerli organizasyonda geçtiğimiz yıl üstlendiğimiz ana destekçiliği sürdürerek kadın sporcuların uluslararası arenadaki yolculuklarına katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.



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