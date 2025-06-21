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250'den fazla şubesi var! Ünlü döner zinciri konkordato ilan etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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250&#039;den fazla şubesi var! Ünlü döner zinciri konkordato ilan etti
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner de konkordato ilan edenler kervanına katıldı. Mahkeme döner zincirine 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 

Türkiye genelinde konkordato ilan eden firmalara ünlü zincirlerde katılmaya başladı. Konkordato ilan eden son firma ise 250'den fazla şubesi bulunan Ekrem Coşkun Döner oldu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET KARARI 

Konya merkezli Ekrem Coşkun Döner, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. 

250'den fazla şubesi var! Ünlü döner zinciri konkordato ilan etti - 1. Resim

BİR SONRAKİ MAHKEME 17 EYLÜL'DE 

Ayrıca şirkete konkordato komiseri atanmasına karar verildi. Şirketle ortaklarının taşınır ve taşınmaz mallarının devri de yasaklandı. Konkordato başvurusunun bir sonraki duruşması 17 Eylül 2025 Çarşamba günü görülecek.

250'den fazla şubesi var! Ünlü döner zinciri konkordato ilan etti - 2. Resim

2013 YILINDA KURULDU 

Ekrem Coşkun Döner, 2013 yılında Ekrem Coşkun tarafından kuruldu. Halkın markası halkın yanında” sloganıyla yola çıkan şirketin Türkiye genelinde 250'yi aşkın şubesi bulunuyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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