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    • Sağlıkta sözleşmeli personel sayısının 36 bine çıkarılmasını öngören teklif, Meclis'e sunuldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Sağlıkta sözleşmeli personel sayısının 36 bine çıkarılmasını öngören teklif, Meclis&#039;e sunuldu
    Sağlık, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısının 27 binden 36 bine çıkarılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edilmişti. Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire, 1 diyetisyen ve 1 sağlık teknikeri istihdam edilecekti.

    SAYI 36 BİNE ÇIKARILIYOR 

    Sağlık hizmetlerinden elaman sıkıntısı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyonun 27 binden 36 bine çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sağlık
    Haberler > Ekonomi > Sağlıkta sözleşmeli personel sayısının 36 bine çıkarılmasını öngören teklif, Meclis'e sunuldu
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