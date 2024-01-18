3-5 ay önce herkes parasını ona yatırıyordu! Şimdi kaçan kaçana

18 Ocak 2024 14:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 14:28

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 12 Ocak ile biten haftaya ilişkin bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

KREDİ VE MEVDUATLAR YÜKSELDİ

Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ

Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL'den 193,2 milyar TL'ye yükseldi.