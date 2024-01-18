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    3-5 ay önce herkes parasını ona yatırıyordu! Şimdi kaçan kaçana

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sonrası kur korumalı mevduatta düşüş sürüyor. KKM'deki mevduat toplamı 47,5 milyar lira düşüşle 2,53 trilyon TL'ye geriledi.

    3-5 ay önce herkes parasını ona yatırıyordu! Şimdi kaçan kaçana
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 12 Ocak ile biten haftaya ilişkin bültenine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576,5 milyar TL'den 2 trilyon 529 milyar TL'ye geriledi.

    KREDİ VE MEVDUATLAR YÜKSELDİ 

    Aynı haftada krediler 11 trilyon 662 milyar TL'den 11 trilyon 750,2 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 680,3 milyar TL'den 15 trilyon 33 milyar TL'ye yükseldi.

    TAKİPTEKİ ALACAKLAR YÜKSELDİ

    Tüketici kredileri 1 trilyon 516,3 milyar TL'den 1 trilyon 525,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 173,3 milyar TL'den 194,6 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 192 milyar TL'den 193,2 milyar TL'ye yükseldi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KKMTL
    Haberler > Ekonomi > 3-5 ay önce herkes parasını ona yatırıyordu! Şimdi kaçan kaçana
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