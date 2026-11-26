Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 34 ilde 619 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. İstanbul'da fiyatlar 650 bin TL'den başlıyor. Yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkânının sunulacağı satışlarda peşin ödemeye yüzde 20 indirim uygulanacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 34 ilde bulunan 619 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkardı. 2 ve 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırmada yüzde 25 peşinat ve 60 ay vade imkanı sunulacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Asgari ücrette 5 farklı zam senaryosu! En düşük ve en yüksek rakam arasında 2 bin TL fark var

ÖDEME KOŞULLARI VE İNDİRİM SEÇENEKLERİ

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim avantajı bulunurken satışlarda KDV muafiyeti de uygulanacak. Muhammen bedeli 1 milyon lira ve üzeri olan arsalarda yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

34 ilde 619 arsa satışa çıktı! İstanbulda fiyatlar 650 bin liradan başlıyor

FİYAT NE KADAR?

İhale listesinde İstanbul'da satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 650 bin liradan başlıyor. Taşınmazların konum ve niteliklerine göre fiyatlar on milyonlarca liraya kadar yükseliyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bakan Kurum açıkladı! 500 bin sosyal konutta son durum

ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER

Açık artırma kapsamında arsa satışı yapılacak 34 il şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yalova ve Yozgat.

İHALE TARİHİ VE YERLERİ

Açık artırmalar 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Katılımcılar tekliflerini Ankara'daki İlbank Macunköy Tesisleri'nde veya İstanbul Küçükçekmece'deki TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek oturumlarda sunabilecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala