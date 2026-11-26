2027 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yıl sonu enflasyon tahminleri ve bütçe verileri üzerinden 5 farklı zam senaryosu hesapladık. Zam oranları yüzde 28 ile yüzde 35 arasında değişirken, yeni net asgari ücretin 36 ila 38 bin TL arasında olması bekleniyor. İşte detaylar...

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Milyonlarca çalışanın gözü 2027 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Yeni ücretin belirlenmesi için geri sayım başlarken, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında ilk toplantısını yapması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinin katılımıyla yürütülecek görüşmelerin ardından yeni asgari ücretin ay sonuna kadar açıklanması öngörülüyor.

Peki, 2027 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Yıl sonu enflasyon beklentileri ve bütçe verileri, yeni ücret için farklı zam ihtimallerini gündeme getiriyor.

OVP'de yüzde 28,4, Merkez Bankasının tahmininde yüzde 29,5, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yüzde 30 enflasyon öngörülüyor. Öte yandan 2027 bütçe kanunu teklifinde vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması da dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda bu artış oranına yakın asgari ücret zamları yapılmıştı.

Enflasyonun üzerine 5 puanlık refah payı eklenmesi durumunda ise zam oranı yüzde 35'e ulaşıyor. Bu verilerden hareketle şu an 28 bin 75 TL olan asgari ücret için 5 farklı zam senaryosunu hesapladık.

OVP'YE GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Orta Vadeli Program'daki yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4. Bu oran kadar zam yapılması durumunda asgari ücretin 36 bin 48 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu senaryoda çalışanların maaşında 7 bin 973 TL artış olacak.

Asgari ücrette 5 farklı zam senaryosu! En düşük ve en yüksek rakam arasında 2 bin TL fark var

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİNE GÖRE ZAM

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 29,5. Bu oranda zam yapılması durumunda net asgari ücret 36 bin 357 TL'ye çıkacak. Böylece mevcut ücrete göre 8 bin 282 TL artış gerçekleşecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NE GÖRE ZAM

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 30'luk enflasyon beklentisinin asgari ücret zammına yansıması halinde net maaş 36 bin 497 TL'ye çıkacak. Bu durumda çalışanların aylık kazancı 8 bin 422 TL'ye artacak.

Asgari ücrette 5 farklı zam senaryosu! En düşük ve en yüksek rakam arasında 2 bin TL fark var

BÜTÇEDEKİ YÜZDE 33,7'LİK ARTIŞ ORANI

2027 bütçe kanunu teklifinde asgari ücret vergi istisnası desteği için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması dikkat çekiyor. Bu oranın asgari ücret zammına da yansıması halinde net maaş 37 bin 536 TL'ye yükselecek. Çalışanların aylık gelirindeki artış ise 9 bin 461 TL olacak.

ENFLASYON ÜZERİNE 5 PUAN REFAH PAYI EKLENMESİ

Emeklilere verilecek ek zammın asgari ücrete de eklenmesi gündeme gelebilir. Yıl sonu enflasyon beklentisinin üzerine 5 puan refah payı eklenerek yüzde 35 zam yapılması durumunda ise asgari ücret 37 bin 901 TL'ye çıkacak. Böylece mevcut maaşa göre 9 bin 826 TL artış gerçekleşecek.

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5 SENARYODA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Zam senaryosu Zam oranı Yeni net asgari ücret Aylık artış OVP tahmini %28,4 36.048 TL 7.973 TL Merkez Bankası tahmini %29,5 36.357 TL 8.282 TL Piyasa Katılımcıları Anketi %30 36.497 TL 8.422 TL Bütçe artış oranı %33,7 37.536 TL 9.461 TL Enflasyon+Refah Payı %35 37.901 TL 9.826 TL

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