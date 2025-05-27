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3600 ek göstergede şartlı düzenlemeye iptal! AYM, farklı muameleyi eşitlik ilkesine aykırı buldu 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3600 ek göstergede şartlı düzenlemeye iptal! AYM, farklı muameleyi eşitlik ilkesine aykırı buldu 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için ‘15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma’ şartı getiren düzenleme, anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için ‘15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma’ şartı getiren kanuni düzenlemeyi iptal etti.

Resmî Gazete’nin dünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 18. İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasıyla ilgili işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin yer aldığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2022’de 7417 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle eklenen geçici 47. maddenin birinci fıkrasında yer alan ‘bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce’ ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Başvuruda, söz konusu düzenlemeyle, aynı mevzuat uyarınca 15 Ocak 2023 öncesi ile sonrası atanan kişilere ek göstergeden faydalandırılmada farklı muamele uygulandığı, bunun ‘makul ve haklı bir sebebe dayanmadığı’ ifade edildi.

AYM EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BULDU 

AYM, anılan düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu tespit ederek, iptaline karar verdi. İptal hükmünün altı ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Yüksek Mahkeme’nin kararında, mesleğe başlama tarihleri sebebiyle uygulanan farklı muamelenin ‘mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturduğu’ vurgulandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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