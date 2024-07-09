81 ilden tüm memurlar katılacak! Kamu çalışanları 3600 ek gösterge için Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

Kamuda çalışan binlerce memur, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi için yeni bir eyleme imza atmaya hazırlanıyor. 81 ilden katılacak memurlar Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 adım atacak.

Kamuda çalışan binlerce memurun alacağı zam oranı TÜİK tarafından açıklanan TÜFE rakamlarıyla belli oldu. Memur ve memur emeklisine yüzde 19,31 oranında zam kararı alındı. Zam oranını yeterli bulmayan emeklilerin eylemleri sürüyor.

Daha önce TÜİK önünde protesto gösterisi yapan memurlar bu kez 3600 ek göstergenin çıkması için Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım atma kararı aldı.

MEMURLAR BOLU'DAN ANKARA'YA YÜRÜYECEK

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Bolu'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 3600 ek gösterge talepleri için 4 maddeli eylem planı yaptıklarını ancak bunların 3'ünde istediklerini alamadıklarını söyleyen Yazgan, Bolu'dan Ankara'ya seslerini duyurmak için yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Bolu'dan Ankara'ya talepleri için yürüyüş gerçekleştireceklerini ifade eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 bin adım yapıyor. Biz 3 milyon 600 bin adım atarak hükümete, '3600'ü kamu çalışanlarına bir an önce yasalaştırın, söz verildiği gibi 3600 ek göstergeyi kamu çalışanlarına verin' diyeceğiz" dedi.

Bolu'dan Ankara'ya yürümelerinin sebebinin 3 milyon 600 bin adım sayısına denk olduğunu 3600 ek göstergenin yasalaştırılmasını istediklerini söyleyen Yazgan şunları kaydetti:

SÖZ VERİLDİ, BİR AN ÖNCE ÇIKARILMALI

"3600 ek gösterge konusu, biliyorsunuz 4 meslek grubuna verilecekti. Daha sonra bizlerin yaptığı eylemlerle, söylemlerle bu diğer meslek gruplarına da yaygınlaştırıldı ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sözü verildi. Çalışma Bakanımız tarafından da sözü verildi. Birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili olarak bir süreç var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Toplu sözleşme süresi bitmeden bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması lazım.

Toplu sözleşme ikramiyesi olarak nitelediğimiz kamu çalışanlarının aldığı ikramiye maalesef iptal edildi. Bununla ilgili de bir düzenleme yapılmasıyla da bir söz verildi. Bu sözü de bekliyoruz

3600 ek gösterge meselesinde toplu sözleşme de altına imza atıyoruz ve hala bekliyoruz. Bu meydandan inşallah Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bu sorunların çözüme kavuşturulması için hükümetin bizim sesimizi duyması için buradan Türkiye genelinden gelecek 81 ilden gelecek şube başkanlarımızla birlikte Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleşecek.

Biz 3 milyon 600 bin adım atarak hükümete, '3600'ü kamu çalışanlarına bir an önce yasalaştırın, söz verildiği gibi 3600 ek göstergeyi kamu çalışanlarına verin' diyeceğiz. Onun için Bolu'dan Ankara'ya 3 milyon 600 adım atarak yürüyüşümüzü kamu çalışanlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz.

24 Temmuz'da başlayacağız. Nasıl bitiririz bilmiyoruz. İnşallah 7-8 günlük bir süreç öngörüyoruz."