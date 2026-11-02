430 euro sınırı yok! Yurt dışından getirilen bu eşyalar gümrük vergisinden muaf

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen eşyalara uygulanan 430 euroluk muafiyet sınırına ilişkin önemli bir detayı paylaştı. Kaplan, bu sınırın kişisel kıyafetleri kapsamadığını, hediyelik eşyalar için geçerli olduğunu belirtti.

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Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen eşyalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kaplan, yolcunun yanında getirdiği kişisel kıyafetler ile hediyelik eşyaların gümrük uygulamasında farklı değerlendirildiği açıklandı.

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430 EUROLUK SINIR KİŞİŞEL KIYAFETLERİ KAPSAMIYOR

"Kişisel kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor." diyen Kaplan, "2009/15481 sayılı Karar’ın 58’inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin (B) bölümü uyarınca, yolcunun kendi kullanımına yönelik giyim ve kuşam eşyası gümrük vergisinden muaftır. 430 euroluk sınır, kişisel eşya muafiyeti dışındaki hediyelik eşyalar için geçerlidir." dedi.

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430 EUROLUK SINIR NELERİ KAPSIYOR?

15 yaş altı için sınırın daha da düşük olduğunu belirten Kaplan, "Aynı Karar’ın 61’inci maddesi kapsamında, ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan eşyalarda 430 euro sınırı uygulanmaktadır. 15 yaşından küçük yolcular için bu sınır 150 eurodur. Sınırın aşılması hâlinde gümrük vergilendirmesi uygulanabilir." ifadelerini kullandı.

Kaplan sözlerini şöyle tamamladı:

"Belirlenen değer sınırının aşılması durumunda eşyanın niteliğine ve değerine göre ilgili gümrük vergilendirme hükümleri uygulanmaktadır. Önemli olan, eşyanın kişisel kullanıma yönelik olması ve ticari miktar veya nitelik taşımamasıdır. Yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye olarak getirdiği eşyalar aynı kurallara tabi değildir."

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