5 bin lira muhalefete takıldı, torba yarım kaldı

9 Aralık 2023 04:08 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 04:11

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - TBMM Genel Kurulunun gündemindeki 86 maddelik torba teklifin görüşmeleri, önceki gece yapılan oylamalardan sonra bütçe sonrasına bırakıldı. Çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesinin yer aldığı kanun teklifi muhalefetin engelleme girişimleri sebebiyle ertelendi. AK Parti kaynakları, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, 25 Aralık’tan itibaren torba teklifin görüşmelerine devam edileceğini belirterek, kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte yılbaşından önce emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin verilmesinin hedeflendiğini söyledi. Muhalefet partilerinin Genel Kurul’daki görüşmelerde teklifle ilgili ‘engelleme’ amacıyla verdikleri önergelerin içeriği de tartışma konusu oldu. Sadece görüşmelerin uzamasına neden olan önergelerde ‘eklenmiştir’ ibaresinin ‘ilave edilmiştir’, ‘sorumlu tutulanlar’ ibaresinin ‘sorumlu olanlar’, ‘şeklinde’ ibaresinin ‘biçiminde’ olarak değiştirilmesi talep edildi. Verilen önergeler üzerinde konuşma hakları bulunduğu için, muhalefet iki günde teklif üzerinde 50’den fazla önerge verdi. Çalışmalar bu nedenle uzayınca, teklifin ancak 43 maddesi görüşülebildi. AK Parti’nin tüm uzlaşma girişimlerine rağmen, Saadet ve İyi Parti başta olmak üzere muhalefet partileri uzlaşmaya yanaşmadı. Böylece, emekli ikramiyesinin içinde yer aldığı torba teklifin görüşmeleri, 24 Aralık’ta tamamlanması hedeflenen bütçe görüşmelerinden sonraya kalmış oldu.

Torba teklifin Meclis’ten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulması, Cumhurbaşkanı’nın da bekletmeden yasayı onaylaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 5 bin liralık ikramiye ödemeleri için tüm hazırlıklarını tamamladığı, yasanın Resmî Gazete’de yayınlanmasının hemen ardından emeklilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

KÖK AYLIK 7500 TL OLSUN

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklinin kök aylığının en düşük emekli aylığı olan 7.500 liranın altında olduğunu belirterek “Kök aylığın en düşüğü 5.500 lira seviyesinde. Yüzde 50 zam uygulansa bile bu kapsamdaki emeklilerin alacağı aylık 8.250 lira olacak. Bu durumda devlet katkısıyla 7.500 lira aylık alan bir emeklinin aylığına %10 zam yapılması anlamına geliyor. Bu nedenle 7.500 TL kök aylık kabul edilmeli, ocakta zam bunun üzerine yapılmalı” dedi.