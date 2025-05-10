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5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza! Fahiş fiyat ile mücadeleye yönelik Bakanlık'tan kararlılık mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza! Fahiş fiyat ile mücadeleye yönelik Bakanlık&#039;tan kararlılık mesajı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün altını çizerek "Fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi sürdürüyoruz" açıklamasında bulundu. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "5 büyük market zincirine toplam 231 milyon TL ceza kesildi" dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yakın tarihte yapılan denetimlerde 5 büyük zincir markete toplamda 231 milyon TL ceza kestiklerini söyledi. Gürcan ayrıca 81 ilde bu güne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetlediklerini ve bu denetimler sonunda da yılbaşından bu güne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladıklarını kaydetti.

5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza! Fahiş fiyat ile mücadeleye yönelik Bakanlık'tan kararlılık mesajı - 1. Resim

5 BÜYÜK MARKET ZİNCİRİNE 231 MİLYON TL CEZA KESİLDİ 

Kayseri'de bir fabrikanın açılışına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bakanlık olarak yapılan denetimler hakkında bilgiler verdi. 5 büyük zincir markete toplam 231 milyon TL ceza kestiklerini kaydeden Gürcan, "Ticaret Bakanlığı, görev alanı olarak çok geniş bir bakanlık. Ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi kapsamlı sorumlulukları içerirken diğer yandan da toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına cevap vermeye gayret ediyoruz. Bakanlıkça adil ve rekabetçi bir iç piyasa ortamının oluşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz denetimlerde 5 büyük market zincirine toplamda 231 milyon TL ceza kestik geçtiğimiz günlerde. Ayrıca başta gıda sektörü olmak üzere kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışları da bakanlık olarak takip ediyoruz. İl müdürlüklerimiz üzerinden 81 ilde bu güne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetledik. Bu denetimler sonunda da yılbaşından bu güne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladık. Böylelikle fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi el birliği ile sürdürüyoruz" dedi.

5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza! Fahiş fiyat ile mücadeleye yönelik Bakanlık'tan kararlılık mesajı - 2. Resim

"51 İLİMİZDE 311 NOKTADA 225 LİSANSLI DEPOMUZ FAALİYETTE"

Türkiye'de 51 ilde 225 lisanslı deponun faaliyette olduğunu belirten Gürcan, "Hububatla alakalı bakanlık olarak lisanslı depoculuk sistemimiz var. Bu sistemle sağlıklı modern şartlarda ürünlerimizi depolamakta, böylece ürün israfını ve zaiyatını en aza indirme gayreti içerisindeyiz. 51 ilimizde 311 noktada 225 lisanslı depomuz faaliyette ve şuanda Türkiye'de üretilen 12.2 milyon ton hububatı lisanslı depolarımızda depolayabilmekteyiz. Bununla birlikte tarım ürünlerinin yalnızca muhafazasına ilişkin değil aynı zamanda ticaretine yönelik de adımlar attık. Bu adımların sonuçlarını elektronik ürün senedi işlem hacmine baktığımızda daha net görebiliyoruz. Elektronik ürün senetlerimiz geçtiğimiz yıl 273 milyar TL'yi aşmıştı. bununla ilgili de elektro senetlerin işlem gördüğü borsayı daha da geliştirerek inşallah önümüzdeki yıllarda bu sektörü en üst seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

5 büyük market zincirine 231 milyon TL ceza! Fahiş fiyat ile mücadeleye yönelik Bakanlık'tan kararlılık mesajı - 3. Resim

Çalışmaların aralıksız süreceğinin de altını çizen Gürcan, "Temel hedefimiz ülkemizi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında konumlanmasını sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ve katkılar, emin adımlarla bu hedefimize ulaşmayı sağlayacaktır. Bizler; ticaret erbabımızla, sanayicimizle, 2 milyon 250 binin üzerinde esnaf ve sanatkarımızla beraber Türkiye'nin daha kalkınmış ve daha müreffeh bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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