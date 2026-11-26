SPK, Ar-Ge ve teknoloji şirketlerinin girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) erişimini kolaylaştırmak için nitelikli yatırımcı şartlarında istisnaya gitti. Düzenleme kapsamında, yatırım yükümlülüğü bulunan şirketler için finansal varlık sınırı 50 milyon TL yerine 1 milyon TL, işlem hacmi kriteri ise 500 bin TL olarak uygulanacak. Peki, istisna kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yatırım yapacak teknoloji ve Ar-Ge şirketleri için nitelikli yatırımcı olma şartlarını esnetti. Düzenleme, büyüklüğü 500 milyar TL’ye yaklaşan girişim sermayesi yatırım fonları pazarında finansman kaynaklarının sürekliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), girişim ekosistemini destekleyen ve teknoloji şirketlerinin yatırım yükümlülüklerini kolaylaştıran bir adım attı. Girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yatırım yapacak teknoloji ve Ar-Ge şirketleri için nitelikli yatırımcı olma şartlarını esnetti.

Kurulun 26 Ekim 2026 tarihinde nitelikli yatırımcı olmak için aranan finansal varlık tutarını 10 milyon TL’den 50 milyon TL’ye yükseltmesi, vergi düzenlemeleri kapsamında yıl sonuna kadar girişim sermayesi yatırımı yapmakla yükümlü bazı şirketlerin GSYF’lere erişimini zorlaştırmıştı.

SPK, 25 Kasım tarihli bülteninde yayımlanan ilke kararıyla 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında girişim sermayesi yatırım yükümlülüğü bulunan şirketlere nitelikli yatırımcı olma şartlarında istisna getirdi. Buna göre, kapsama giren şirketler için nitelikli yatırımcı statüsünün belirlenmesinde 19 Aralık 2025 öncesinde geçerli olan finansal kriterler esas alınacak. Finansal varlık tutarı 1 milyon TL, işlem hacmi kriteri ise 500 bin TL olarak uygulanacak. Şirketlere ilişkin aktif toplamı, yıllık net hasılat ve öz sermaye kriterleri de sırasıyla 50 milyon TL, 90 milyon TL ve 5 milyon TL olacak.

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İSTİSNA KİMLERİ KAPSAYACAK?

İstisna, yalnızca şirketlerin söz konusu yasal yatırım yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği kriterlere uygun GSYF’lere yapacakları yatırımları kapsayacak.

SPK ayrıca, 26 Ekim 2026 tarihli İlke Kararı öncesinde GSYF’lere kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcılara, sadece mevcut taahhütlerini yerine getirmelerine yönelik katılma payı alımları için de benzer istisnalar tanıdı.

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AR-GE TEŞVİKLERİNİN YÜZDE 3’Ü GİRİŞİMLERE AKTARILIYOR

Türkiye’de Ar-Ge ve teknoloji şirketlerine sağlanan vergi teşviklerinin bir bölümünün girişim ekosistemine kazandırılmasına yönelik uygulama 2022 yılında başladı.

1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli düzenlemeye göre, yıllık beyannamelerinde Ar-Ge ve tasarım indirimi veya teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlara ilişkin istisna tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin, ilgili tutarın yüzde 3’ünü girişim sermayesi yatırımlarına yönlendirmeleri gerekiyor. Bu kapsamda yatırım yükümlülüğüne konu tutarın öncelikle bilançonun pasifinde geçici bir hesaba aktarılması gerekiyor. Şirket başına yıllık 100 milyon TL ile sınırlandırılan bu yatırım yükümlülüğü, Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulan GSYF’lere yatırım yoluyla da yerine getirilebiliyor.

Mevzuat uyarınca, takvim yılı esasına göre faaliyet gösteren şirketlerin 2025 hesap dönemine ilişkin 2026 yılında verdikleri yıllık beyannameleri üzerinden doğan yatırım yükümlülüklerini 31 Aralık 2026’ya kadar yerine getirmeleri gerekiyor. Aksi halde yıllık beyannamede indirim veya istisnaya konu edilen tutarın yüzde 20’si için ilgili vergi avantajından yararlanma hakkını kaybediyorlar.

BÜYÜYEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YENİ GİRİŞİMLERE KAYNAK SAĞLIYOR

Söz konusu uygulama, Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerine yönelik vergi teşviklerinden yararlanan şirketlerin yeni girişimlerin finansmanına da katkı sağlamasına imkân tanıyor. Böylece devlet desteğiyle gelişen teknoloji şirketleri, Türkiye’nin yeni nesil girişimlerinin büyümesine de kaynak sağlıyor.

Bu mekanizmanın önemli araçlarından biri olan GSYF’ler, profesyonel fon yönetimiyle büyüme potansiyeli yüksek şirketleri uzun vadeli sermayeyle buluşturuyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Eylül 2026 verilerine göre, Türkiye’de GSYF’lerin toplam portföy değeri son bir yılda yüzde 51,37 artarak 498 milyar TL’ye, yatırımcı sayısı ise yüzde 30,81 artışla 12 bin 345’e ulaştı.

Finansal teknolojilerden yapay zekâya, sağlık teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye kadar birçok sektörde faaliyet gösteren şirketler, bu fonlar aracılığıyla Ar-Ge, ürün geliştirme, istihdam ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerini finanse edebiliyor.

GSYF KAZANÇLARINA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Türkiye’de girişim sermayesi yatırımlarının yaygınlaşması, şirketlere sağlanan vergi avantajlarıyla da destekleniyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesi uyarınca şirketlerin tam mükellefiyete tabi mükelleflerin GSYF katılma paylarından elde ettikleri kâr payları, payların fona iadesinden doğan gelirler ve bu payların Vergi Usul Kanunu’nun 279. maddesi uyarınca değerlenmesinden kaynaklanan kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutuluyor.

Ayrıca şirketler, Vergi Usul Kanunu’nun 325/A maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında, kurum kazançlarının yüzde 10’una kadar olan kısmını, öz sermayelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla girişim sermayesi fonu olarak ayırabiliyor ve beyannamede ayrıca göstermek şartıyla kurum kazancından indirebiliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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