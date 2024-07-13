500 milyon dolarlık fon için düğmeye basıldı! Türk dünyasının kalkınmasına destek olacak

Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeler arasında yatırımları destekleyecek olan Türk Yatırım Fonu’nun hayata geçmesinde sona yaklaşıldı. Teşkilatın gözlemci üyesi olan KKTC ile Macaristan’ın katılımıyla fonun sermayesinin 700 milyon dolara çıkması bekleniyor.

YEŞİM ERARSLAN'IN HABERİ - TBMM Dışişleri Komisyonu’nda “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Türk Yatırım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”nin kabul edilmesiyle birlikte Türk Yatırım Fonu’nun hayata geçmesinde önemli bir adım atıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye ülkeler arasında yatırımları destekleyecek olan fonun aktif olarak hayata geçmesi için söz konusu teklifin bir an önce Meclis’te kabul edilerek onaylanması gerekiyor. Fonun ilk etapta 500 milyon dolar kayıtlı sermayesi olacak. Üye ülkelerde KOBİ’lere finansman sunacak olan fon, üretim kapasitesinin genişletilmesini, dijital altyapının güçlendirilmesini, ulusal ve uluslararası kuruşlarla ortak finansman desteği yapılmasını ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesini sağlayacak. Uluslararası bir kalkınma bankası niteliğinde kurulan fon, faaliyete geçtiğinde Türk dünyasının birliğini destekleyen güçlü kurumlar arasında yerini alacak.

Türk dünyasının ortak faydasına hizmet edecek olan fon, Türkiye’deki girişimcilere de destek sağlayacak. Fona TDT’de gözlemci olan üyeler de ortak olmak istiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, TDT’nin 5 üyesinin, 3 tane de gözlemci üyesinin bulunduğunu hatırlatarak, her bir ülkenin fona 100 milyon dolarlık katkı sağlayacağını ifade etti. Duran, “Macaristan gözlemci üye ancak fona katılmak istiyor. Onun katılmasıyla beraber 600 milyon dolara çıkacak, bunun 70 milyon doları ödenmiş, 30 milyon doları çağrılabilir fonda olacak” dedi. Türkiye’nin TDT’de KKTC’nin pozisyonunu çok önemsediğini belirten Duran, gözlemci üyelerden bir tanesinin de KKTC olduğunu, hiçbir ön şart ve onay gerektirmeden fona katılabileceğini belirtti. Ancak KKTC’nin fonun yatırımlarından faydalanabilmesi için 100 milyon dolarlık ödeme yapması gerekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Durmaz ise fonun uluslararası kuruluş statüsünde yer aldığını ifade etti. Durmaz, Fon’un diğer ülkelere de bir şekilde yatırım yapma kapasitesinin olabileceğini, ancak öncelikli olarak Guvernörler Kurulu (üst kurul) tarafından oluşturulduğu ve üye ülkeler olduğu için asıl amacın üye ülkeler arasında yatırımı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.