Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 12.3 milyon emekli için zam ayı yaklaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının oranı için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon verisi bekleniyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 olarak görünüyor. Kasım ve aralık ayı enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65, yüzde 13.12 ya da yüzde 13.99 olabilecek. Kesin rakam da 3 Ocak'ta belli olacak.

NE KADAR OLACAK?

Halen en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam oranı yüzde 10.65 olursa bin 697, yüzde 13.12 çıkarsa bin 735, yüzde 13.99 olarak gerçekleşirse bin 748 liraya yükselecek. Tarım Bağ-Kur emeklilerinde de halen bin 79 lira olan en düşük maaş, yüzde 10.65'lik öngörüye göre bin 194, yüzde 13.12'lik tahmine göre bin 221, yüzde 13.99'luk beklentiye göre de bin 230 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olanlarda ise en düşük maaş bin 713 lira. Bu maaş; zam yüzde 10.65 çıkarsa bin 896, yüzde 13.12 olursa bin 938, yüzde 13.99 olarak gerçekleşirse bin 953 liraya ulaşabilecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda taban maaş da bin 21 liradan, artış yüzde 10.65 olarak gerçekleşirse bin 130, yüzde 13.12 çıkarsa bin 155 liraya çıkacak..