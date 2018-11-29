Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın bir millî güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarından birinde gıda güvenliği ile ilgili sunum yapmak istediklerini söyleyen Pakdemirli Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında (YÖK) akademisyenlerle bir araya geldiği toplantıda, tarımın savunma sanayisinden daha önemli bir konu olduğuna dair açıklamasını hatırlattığı konuşmasında, “Geçenlerde MGK Genel Sekreteri geldi. Bana TİGEM’in savaştaki ve gıda arz güvenliğindeki rolünü anlattı. ‘Benim öz düşüncem de sizden farklı değil.’ dedim. Dedim ki, ‘Tarım da bir millî güvenlik meselesidir. Mutlaka MGK toplantılarından birinde biz de gıda güvenliği sunumu yapmak istiyoruz.’ Bunun da hazırlığını yapıyoruz. İhtiyaçlar hiyerarşisinde en başta gıda var. Önce buzdolaplarının dolu olması lazım. Buzdolapları dolu olursa gerisini mutlaka getiririz” diye konuştu.

Türkiye’nin denizleri, uluslararası demir yolu projeleri, boğazı gibi önemli jeopolitik avantajlarını kullanması gerektiğini ifade eden Pakdemirli, “Hollanda küçük bir ülke ancak ürettiğinin 4 misli bu işin ticaretini yapıyor. Bizim de global olarak tarım ürünleri ticaretini yapan bir firmamız olmalı. Böyle büyük bir Türk firması istiyorum. Türkiye, yakınındaki zenginlikten daha fazla pay alarak lojistik hub olmalı” diye konuştu. Pakdemirli “Türkiye’de kuraklık gibi riskler olabilir. Alternatifimiz olmalı. ABD, Malezya, Singapur ve Çin gibi ülkeler yıllar öncesinden yurt dışında arazi edinmiş. Biz de Sudan’a gittik. Buradaki arazileri, tarımsal ürün üretmesi için Türk yatırımcılara açacağız” dedi.