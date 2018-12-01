Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yaşanan kur şokunun ardından, alınan tedbirlerin de etkisiyle ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini söyledi. Çetinkaya’nın, İstanbul’da gerçekleştirilen JP Morgan Yatırımcı Toplantısı’nda yaptığı sunum, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı. Küresel piyasalarda oynaklığın ve belirsizliğin devam ettiğini, portföy akımlarının dalgalı seyir izlediğini bildiren Çetinkaya; dünya büyümesinin ise sınırlı bir yavaşlama eğilimine girdiğini, küresel para politikalarının da normalleşme sürecinde olduğunu hatırlattı. Türkiye’de de tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon göstergelerinin belirgin bir yükseliş gösterdiğini anlatan Çetinkaya, “Bunda döviz kuru gelişmeleri belirleyici oldu. Bunun üzerine TCMB, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirmiştir. Ardından uzun vadeli faizlerde belirgin bir düşüş gerçekleşmiştir. Kredi ve mevduat faiz farkı da son dönemde azalma eğilimi göstermiştir. Kredi büyümesi yavaşlamaya devam etmektedir. Yakın dönem kredi büyüme eğilimi tarihsel ortalamaların altında seyretmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte, finansal koşullardaki bu sıkılaşma ve zayıf iç talebin etkisiyle, iktisadi faaliyet yavaşlamıştır. Alınan koordineli önlemlerin katkısıyla enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsaması beklenmektedir. Enflasyonu etkileyen faktörler yakından izlenerek, para politikası araçları fiyat istikrarı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İçeride yavaşladık ihracatla koşuyoruz

Merkez Bankası Başkanı, Türkiye’de iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın, özellikle son çeyrekte belirginleştiğini söyledi. Çetinkaya, “Öncü göstergeler yavaşlamanın yurt içi talep kaynaklı olduğunu göstermektedir. İhracatın büyümeye verdiği destek güçlü seyretmektedir. Reel efektif döviz kuru, yakın dönemde, tarihi düşük seviyelerden bir miktar toparlanma göstermiştir. Cari işlemler açığında da belirgin bir iyileşme gözlenmektedir” değerlendirmelerini yaptı.