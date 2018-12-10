Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, zeytinyağı alım kampanyasının hızlı başladığını belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 ton zeytinyağı aldık. Sezon sonuna kadar üretici ortaklarımızdan gelen tüm ürünü kabul edeceğiz ve kapımıza geleni çevirmeyeceğiz." dedi.

Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinde geçen seneye göre verimde yaklaşık yüzde 35 düşüş yaşandığını, hem zeytin hem de zeytinyağı üretimini doğrudan etkileyen bu duruma mevsim koşulları ve Akdeniz sineğinin neden olduğunu aktardı.

Tariş'in zeytinyağı almaya başladığını anlatan Sürek, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz günlerde Tariş olarak zeytinyağı alım fiyatlarımızı belirlemiştik ve sızma zeytinyağına 17 lira fiyat belirlemiştik. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 ton zeytinyağı aldık. Tariş zeytinyağı markası için kalite son derece önemli. İç ve dış piyasalarda tüketicilerimiz, Tariş kalitesine büyük güven duyuyor. Yine bu yıl da bunu ön planda tutacağız.

Tariş'in yeni hedefi zeytinde iddialı olmak

Tariş'in zeytinyağı alım fiyatını belirlemesinin ardından piyasada hareketlenme olduğuna değinen Sürek, bazı üreticilerin Tariş fiyatından sonra elindeki yağları satmaya başladığını bildirdi. Zeytinyağında ürünün az olmasına rağmen fiyatların düşük seyrettiğini aktaran Sürek, bunun nedeninin, diğer zeytin üreten ülkelerde bu sene rekoltenin yüksekliği olduğunu ifade etti.

Sürek, zeytinyağındaki kaliteyi sofralık zeytinde de yakalamak istediklerini, bunun için de çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.