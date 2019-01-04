Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.

Katıldığı bir televizyon programında enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yıl sonu itibarıyla, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz. Eylül ayında ortaya koyduğumuz hedef tutuyor” dedi. Bakan Albayrak, enflasyonla topyekûn mücadele programının yanı sıra ÖTV ve KDV indirimleriyle de devletin 3 ay boyunca katkısının süreceğini belirtirken “Güçlü indirim yapan da var, indirmiş gibi yapan da” dedi ve fiyatı indirmiş gibi yapanların tespit edileceğini vurguladı. 2019 bütçesi hakkında da görüşlerini dile getiren Albayrak, “Çok daha iyi performans sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Albayrak, bu ay içinde, esnaf ve imalat sanayi başta olmak üzere KOBİ’lerin maliyetlerinin daha da düşürüleceği bir paket açıklayacaklarını anlattı.

GİYİM FİYATLARI GERİLEDİ

Ana harcama grupları itibarıyla aralıkta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görülürken, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,78, sağlıkta yüzde 0,62, lokanta ve otellerde yüzde 0,31, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,16 artış gerçekleşti. Aralıkta aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 4,08 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu, yüzde 2,56 ile ulaştırma, yüzde 0,25 ile eğlence ve kültür izledi. TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 31,36 ile ev eşyası grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,80, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25,11, konut yüzde 23,73, eğlence ve kültür yüzde 20,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Aralıkta endekste kapsanan 407 maddeden 44’ünün ortalama fiyatlarında değişim görülmezken, 202 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 161 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.