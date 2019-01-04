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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ücretli poşet uygulamasıyla ilgili açıklama
04.01.2019 - 10:57 | Son Güncelleme: 04.01.2019 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan ücretli poşet uygulamasıyla ilgili açıklama geldi. Kurum, "4 günlük uygulama sonucunda plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 50 azaldı." dedi.
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,ücretli poşet uygulaması,
596602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/596602.aspx
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