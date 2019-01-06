Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik

MANİSA

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo Türkiye’deki altıncı fabrikasını Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde açtı. 100 milyon dolar yatırımla 100 bin metrekarelik alan üzerinden hayata geçirilen fabrikanın açılışını Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan yaptı. 2019 yılında yaklaşık 150 milyon paket Doritos, 100 milyon paket Lay’s ve Ruffles üretecek yeni fabrikadan Romanya, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, Estonya, Polonya, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan’a ihracat yapılıyor.

Fabrikada yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten PepsiCo Avrupa ve Sahra-altı Afrika Başkanı Silviu Popovici, çiftçilerden aldıkları patates ve mısır alımını da artıracaklarını söyledi. Popovici, “PepsiCo olarak 56 yıldır Türkiye’nin zengin tarihinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Manisa’da kurduğumuz yeni yiyecek fabrikamız, Türkiye’ye yatırımlarımızın önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor ve Türkiye halkına, ekonomisine ve geleceğine olan inancımızı simgeliyor. Bugün PepsiCo, Türkiye’nin 24 farklı şehrinde tarımsal faaliyet yürütüyor ve kullandığı patates ve mısırın yüzde 100’ünü yine Türkiye’nin yerel üreticilerinden satın alıyor. Manisa fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte PepsiCo’nun yerel çiftçilerden satın aldığı patates ve mısır miktarı yüzde 14 oranında arttı” dedi.

PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Levent Yüksel de yaptığı konuşmada, “PepsiCo olarak birlikte çalıştığımız 1000 çiftçimiz ve diğer ortaklarımızla büyük bir aileyiz. Sürdürülebilir Tarım Programımız ve PepsiCo Tarım Akademimiz aracılığıyla yeni inovasyonları ve en iyi uygulamaları çiftçilerimizle paylaşıyor ve gelişimlerini sürekli kılmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye’de yaklaşık üç bin kişiye doğrudan ve 40 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam imkânı sağlayarak ülke ekonomisine ve geleceğine önemli bir katkı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KÂĞITSIZ FABRİKA

Sanayi 4.0’a uygun şekilde tasarlanan fabrika, PepsiCo’nun dünyadaki ilk kâğıtsız fabrikası olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra, 2020’de açılacak biyogaz üretim tesisinin kullanacağı elektriğin yüzde 30’u fabrikanın atıklarından elde edilecek ve fabrika, “sıfır atık” üretim tesisi olma özelliği de kazanacak.