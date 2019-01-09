Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İndirim kararı “Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 31 Aralık 2018’de Resmî Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla devreye giren düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Selçuk “Düzenlemeye göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan iş yerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak” ifadesini kullandı.

Selçuk, bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10’dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen iş yerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi aracılığıyla belirleneceğini, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın otomatik olarak sisteme dâhil edileceğini bildirdi. İş yerlerinin teşvikten yararlanması için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) personeli bulundurması gerekiyor. Teşvikten yararlanan iş yerinin belirtilen yararlanma şartlarının herhangi birini kaybetmesi durumunda teşvikten yararlanması için 3 yıl süreyle tebliğde belirtilen şartları sağlaması ve SGK’ya başvurması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla 1 Ocak itibarıyla devreye giren teşvik sistemi ile birlikte işverenlere çalışan başına asgari 25,58 lira, azami 191,88 lira teşvik desteğini sağlanması hedefleniyor.