Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Sadece 2018 yılında altın tahvili ihraçlarından 6,5 tona yakın altın ekonomiye kazandırılmıştı. Altın tahvili iki yıl vadeli, yıllık getiri oranı yüzde 2,4 olarak belirlenmişti. Bir yıl vadeli, yıllık getiri oranı yüzde 2.50 olan avro cinsi ve 1 yıl vadeli, getirisi yüzde 4,0 olan dolar cinsi tahvilde de başvurular 17 Aralık’ta başlatılmıştı. Söz konusu tahviller 1 yıl ve 6 ay kupon ödemeli olarak ihraç ediliyor. Yıllık getiriler avro tahvilinde yüzde 2,50, dolarda yüzde 4, altında yüzde 2,5 olarak belirleniyor.